Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Geretsried wählt Markus Wallenstein

Von: Viktoria Gray

Der neue Gemeindereferent ist der 34-jährige Geretsrieder Markus Wallenstein. © Christuskirche Geretsried

Geretsried – Mit einem Segnungsgottesdienst begrüßte die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Christuskirche) in Geretsried ihren neuen Gemeindereferenten Markus Wallenstein.

Nach einer pastorlosen Zeit von knapp zwei Jahren hat die Christuskirche nun entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen. Sie wählten ein Mitglied aus ihrer Mitte zum hauptamtlichen Mitarbeiter.



„Markus Wallenstein ist seit 2012 festes Mitglied in der Gemeinde und seit vier Jahren Teil der Gemeindeleitung“, sagt Christuskirche-Sprecherin Julia Prescott über den neuen Gemeindereferenten.Der 34-Jährige studierte Maschinenbauingenieur und war zuletzt Betriebsleiter in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung.



„Für Menschen da sein“

„In den letzten Jahren durfte ich mich ehrenamtlich und mit viel Herzblut in die Arbeit der Gemeinde einbringen und Predigen, Gottesdienste leiten und viele seelsorgerische Gespräche führen“, berichtet er. Als Teil der Gemeindeleitung sei es ihm wichtig, die Gemeinde immer wieder auf ihren ureigenen Auftrag hinzuführen: „Nämlich für Menschen da sein und die frohe Botschaft in die Welt zu bringen“, sagt Wallenstein.



Ihm sei zunehmend klar geworden, wie wichtig ihm diese Themen und vor allem die Menschen sind. „Dafür möchte ich mich in Vollzeit einsetzen. Mein Beruf als Betriebsleiter war zugleich herausfordernd und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nun freue ich mich auf eine ganz andere Herausforderung“, erklärt der 34-Jährige. Berufsbegleitend wird er sich weiter ausbilden lassen. Wallenstein ist in Geretsried aufgewachsen und freut sich nun auf die Zusammenarbeit mit den anderen Kirchengemeinden, Vereinen und der Stadtverwaltung. Der neue Gemeindereferent ist im Gemeindebüro der Christuskirche für Fragen zum Thema Glaube, Seelsorge und Beratung per E-Mail an kontakt@baptisten-geretsried.de oder unter der Tel: 08171/30 99 zu erreichen.