Fahndung: Gesuchter 21-jähriger Dieb in Geretsried geschnappt

Von: Michaela Schubert

Polizei schnappt einen 21-jähriger Dieb in Geretsried. Er hatte bereits zwei Fahndungen am Laufen. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Geretsried – Eine Streife der Verkehrspolizei Weilheim wurde auf einen 21-Jährigen lettischer Herkunft aufmerksam, als dieser sich verdächtig hinter einem Baum in Geretsried versteckte.

Schnell war nach der Personenkontrolle klar, dass der junge Mann kein Unbekannter ist, sondern bereits zur Fahndung ausgeschrieben war.

Am Dienstag, 20. Dezember, gegen 15.30 Uhr ereignete sich folgendes am Johanisplatz in Geretsried: Polizei Hauptkommissar Julius Metz berichtet, dass ein junger Mann sich verdächtig hinter ein paar Bäumen versteckt hat. Komisch sei gewesen, dass vor ihm ein offener Rucksack lag und darum herum verbreitet nagelneues Werkzeug inklusive Zubehör am Boden lag.

Verdächtige Person in Geretsried hat zwei Fahndungen am Laufen

Die Beamten führten eine Personenkontrolle durch bei der sich herausstellte, dass es sich bei der verdächtigen Person, um einen wohnungslosen lettischen Staatsangehörigen handele. Zudem hatte der Verdächtige bereits zwei Fahndungen am Laufen. Zum einen wegen Diebstahl und zum anderen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, dessen Geldstrafe in Höhe von rund 1.500 Euro noch nicht beglichen war.

21-Jähriger stielt in Wolfratshauser Baumarkt Äxte, Stichsäge und Flex-Trennscheiben im Wert von 300 Euro

Als die Beamten den Rucksack und das Werkzeug genauer untersuchten, kam heraus, dass der junge Mann die Gegenstände knapp eine Stunde vorher in einem Baumarkt in Wolfratshausen gestohlen hatte. Das Diebesgut: zwei Kurz-Äxte, eine Akku-Stichsäge und mehrere Flex-Trennscheiben) – hatte einen Gesamtwert von rund 300 Euro.



Der Täter trug ein Smartphone bei sich, mit Aufnahmen, aus denen hervorging, dass der Täter sich scheinbar unmittelbar vor dem Diebstahl die geklaute Ware ausgesucht hatte. Des Weiteren gab die Polizei bekannt, dass der 21-Jährige im Besitz verbotener Betäubungsmittel war und ein Messer mit einer Klinge von 10 Zentimetern länge mit sich führte.



Gegen den Festgenommenen, wurde ein Verfahren wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.