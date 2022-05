Fahrraddemo in Wolfratshausen – Neues Verkehrsrecht für Sicherheit der Kleinsten gefordert

Von: Franca Winkler

Bereits 2021 verzierten Kinder die für die Autos gesperrte Innenstadt im Rahmen der Veranstaltung Kidical Mass. © WOR für Future

Wolfratshausen – Das Klimaschutz-Bündnis WOR for Future veranstaltet am Samstag, 14. Mai, eine Fahrraddemo in Wolfratshausen.

Nach einer Runde durch die Stadt dürfen die Kinder die dann für Autos gesperrte B11 vor dem Marienplatz mit Straßenkreide verschönern.

Das Kidical Mass Aktionsbündnis bringt am Wochenende deutschlandweit in 180 Orten Kinder und Familien auf die Straße. In Wolfratshausen führt die Route vom Treffpunkt Marienplatz über die Königsdorfer und Schießstättstraße am Friedhof vorbei über Bahnhof und Floßkanal zurück in die Altstadt.



Alle Kinder und Jugendlichen sollen sich sicher und selbstständig mit dem Fahrrad und zu Fuß bewegen können, fordert das Bündnis. „Doch das aktuelle Straßenverkehrsrecht verhindert das an allen Ecken und Enden – denn es bevorzugt allein das Auto“, kritisieren die WOR for Future Sprecher.

Straßenverkehrsrecht reformieren

„Wir brauchen ein Straßenverkehrsrecht, bei dem die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden Vorfahrt haben – vor allem die Kinder. Davon profitieren wir alle“, sagt Simone Kraus von Kidical Mass und fordert das Ministerium auf, umgehend das Straßenverkehrsrecht zu reformieren.

Zu den gewünschten Maßnahmen gehören unter anderem baulich getrennte, breite Radwege an Hauptverkehrsstraßen und Landstraßen sowie geschützte Kreuzungen. Auch Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen innerorts, als auch Schulstraßen und Zonen ohne Autoverkehr, wie etwa temporäre Kfz-Durchfahrtverbote vor Schulen seien erstrebenswert. Gefordert werde auch ein flächendeckendes Rad-Netz als Grundlage für einen sicheren Schulweg.