Fahrradfreundliches Geretsried: Stadt bewirbt sich um Zertifikat

Von: Fridolin Thanner

Der Geretsrieder Bürgermeister Michael Müller (vorne l.) radelte auch heuer wieder beim Stadtradeln mit. Nun möchte die Stadt „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ werden. © Peter Herrmann

Geretsried - Die Stadt möchte „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ werden. Doch bis dahin ist noch einiges zu tun.

Um das entsprechende Zertifikat zu erhalten, hat Geretsried im April die Mitgliedschaft in der gleichnamigen Arbeitsgemeinschaft (AGFK) beantragt, der Stadtrat hatte dies bereits 2020 beschlossen.

Um aufgenommen zu werden, ist eine sogenannte Vorbereisung durch die AGFK Bayern nötig. Die werde wegen begrenzter Kapazitäten des Vereins, wie jüngst im Stadtrat bekannt gegeben wurde, wohl erst im kommenden Jahr stattfinden.

Danach hat die Stadt vier Jahre Zeit, um die Anregungen umzusetzen und die Aufnahmekriterien zu erfüllen. Die Auszeichnung vergibt schließlich das Bayerische Verkehrsministerium.

Geretsried: ADFC vergibt nur die Note 4,1 und Platz 278

Geretsried muss noch etwas nachbessern, das zeigt der aktuelle ADFC-Fahrradklimaindex. In ihrer Ortsgrößenklasse belegt die Stadt Platz 278 von 447, in der Gesamtbewertung rutschte sie von der Note 3,8 auf 4,1 ab.

Bürgermeister Michael Müller ist dennoch entspannt. „Nehmen Sie das nicht als bare Münze“, sagte er seinen Stadträten. Erstens genüge die Untersuchung keinen wissenschaftlichen Ansprüchen, zweitens arbeite die Stadt daran, Defizite wie am Karl-Lederer-Platz zu beseitigen. Einiges wurde auch schon erledigt, etwa die Querungshilfe in der Staatsstraße 2369 am Breslauerweg.