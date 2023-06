Dietramszells Bürgermeister klärt über Fake-Banner zum Kreisverkehr in Ascholding auf

Von: Michaela Schubert

Fake-Banner: Dietramszells Bürgermeister Josef Hauser hofft, dass sich die Urheber des Banners melden. © Gemeinde

Dietramszell – Mancher Autofahrer mag sich an Pfingsten gewundert haben: Ein Banner an der St 2072 in Ascholding kündigte einen Kreisverkehr an - von dem die Gemeinde noch nichts weiß.

„Pfingsten ist immer für eine Überraschung gut“, berichtet der Dietramszeller Bürgermeister Josef Hauser. So wurde bereits vergangenes Jahr in die Ascholdinger Briefkästen ein Schreiben eingeworfen, in dem es um die Gestaltung der Mitte des neuen Kreisverkehrs an der Staatsstraße 2072 in Ascholding ging.



Doch jetzt hat sich „ein kreativer Geist etwas Neues einfallen lassen“, teilt Hauser weiter mit. Bei der Einfahrt zum Ascholdinger Edeka Markt hat ein Unbekannter ein Banner aufgestellt. Darauf zu lesen, dass dort der Baubeginn eines Kreisverkehrs beginnen soll.

Bürgermeister aus Dietramszell lädt „kreativen Geist“ ins Rathaus zum Gedankenaustausch ein

„Obwohl das für die Ascholdinger wünschenswert wäre“, wurde aus dem geplanten Kreisel in Ascholding bisher nichts“, erklärt Hauser und lädt den Urheber gerne zu einem konstruktiven Gedankenaustausch ins Rathaus ein. „Hier sind Leute mit sehr viel Kreativität am Werk“. Darum meint der Bürgermeister, dass bei diesem Ideenreichtum vielleicht doch gemeinsam eine Idee erarbeitet werden könne, die zur tatsächlichen Umsetzung eines Kreisverkehrs diene.



Leider ist der Gemeinde Dietramszell von offizieller Seite nichts bekannt, dass dort ein Kreisverkehr errichtet werden soll - „jedoch wäre dies, aufgrund der hohen Belastungsfrequenz der St 2072, sehr wünschenswert“, so Hauser.