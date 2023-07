Vertrauen ist die Basis Seidls Arbeit

Die Reise eines Schweins am Thomahof bei Seidls in Königsdorf: das dort in Würde lebt und stirbt

Von: Michaela Schubert

In diesem Container werden die Schweine gebrüht, enthaart und gespalten: (v.r.) Metzgermeister Florian Seidl sowie Azubis Nepomuk Bauer und Sebastian Exinger mit ihren Arbeitsutensilien. © Michaela Schubert

Königsdorf - Mit Würde – Geboren, geschlachtet, gegessen. Ein Schweineleben ohne Stress, Angst und Qual, das dürfen die Schweine beim Landwirt und Metzgermeister Florian Seidl auf dem Thomahof erleben.

Denn auf dem Hof von Florian Seidl hat die Würde der Schweine Priorität - von Anfang bis zum Ende und sogar über den Tod hinaus. Sein Fazit: Mit einem guten Lebensmittel auf dem Teller schließt sich der Kreislauf seiner Arbeit.

Heute ist Schlachttag

Hektik, Stress, schreiende Schweinchen gibt es bei Seidl aber nicht. Eine Stunde vor Schlachtbeginn knipst der Metzger das Licht im Stall an. Alles ist ruhig. Bis auf ein Rascheln. Das kommt vom Wedeln der Ringelschwänzchen, so vertreiben die Sauen die Fliegen auf ihrem Körper. In der intensiven Mast werden den Ferkeln kurz nach der Geburt die Schwänze kupiert, damit sie sich diese in den engen Maststellen nicht gegenseitig abfressen.

Der Landwirt braucht kein Fleisch-Logo, um die Kunden über seine Art der Haltung durch ein Logo aufzuklären. „Unsere Kunden sehen und schmecken, ob alles passt“. Als Direktvermarkter bleibt er zumindest vorerst von der kürzlich vom Bundestag verabschiedeten Kennzeichnungspflicht unberührt. In vielen Betrieben werden Schweine trotz Logo, das über die Haltung der Tiere Auskunft geben soll, nicht mit Würde behandelt. Wichtig sei, betont Seidl, „dass die Verbraucher umdenken und überlegen, was ihnen im Supermarkt vorgesetzt wird“.

Neugierig beschnuppern die Schweine die mobile Schlachteinheit: Immer wieder dürfen die Tiere das Terrain betreten, damit die Tiere am Tag X keinen Stress haben. © Michaela Schubert

Im Schlacht-Container

Seidl blickt bereits in ein starres Schweineauge. Kurz davor schnalzt der Metzger noch mit der Zunge und lockt mit einem „na komm her, meine Gute“ die erste Schlachtkandidatin an - insgesamt sollen heute vier drankommen. Die Sau will aber nicht, also lässt er sie in Ruhe. Sie darf wieder zu den anderen schlendern. „Zum Tod zwingen tu ich keine“, erklärt er, kniet sich ins Stroh und streckt seine Hand aus. Und schon stupsen ihn zwei feuchte Schweinerüssel an.



Seidl steht auf und läuft zu seinem mobilen Schlachtcontainer, den er eigens für eine artgerechte Schlachtung gebaut hat. Genehmigt und zertifiziert als mobile Schlachteinheit, erfüllt sie alle gesetzlichen Auflagen: dies wurde streng überprüft. Der Container ist ein mobiles Schlachthaus, dessen zweiter Teil am anderen Ende des Hofes steht. In dem Container, aus Edelstahl, verzinktem Eisen und Kunststoff wird das Schwein betäubt, gestochen und blutet aus. Gedacht ist es so, dass der Container immer direkt am Stall, angegliedert an der letzten Schweinebucht steht. So verbinden die Tiere damit nichts Schlechtes. Sie sehen und riechen und schnuppern täglich an dem Container. Mit diesem Konzept werden sie nicht aus ihrer Umgebung herausgerissen, wenn der Tag X kommt. Verladestress, Angst und einen Transport ins Ungewisse kennen Seidls Schweine nicht.



Vertrauen ist die Basis Seidls Arbeit

Wie selbstverständlich tippelt die Sau hinter dem Landwirt her. Einer vertrauten Person, die sie von Geburt an kennt und die ihr seitdem täglich mit Würde begegnet.



Knarrend schnappt das Gatter zu. Die Sau ist in der mobilen Schlachteinheit. Aber anstatt Panik zu haben, guckt sie zuerst den Landwirt an, dann ihre Mitbewohnerinnen aus der Schweine-WG. Kurz zuvor hat ihr der Metzgermeister noch mit einem ordinären Gardena-Wasserschlauch den Buckel nass gemacht. Durch die feuchte Haut wird der Strom der Elektrozange besser geleitet. Das ist wichtig. Noch zwei, drei Streicheleinheiten von Seidl, um zu prüfen, ob die Stellen, an denen die Zange gleich greift, auch feucht sind. „Jetzt passt alles“. Der Metzgermeister dreht sich zu seinem Lehrling um. Nepomuk Bauer und er sind ein eingespieltes Team. Normalerweise sind sie zu dritt. Der Kollege und künftige Auszubildende Sebastian Exinger ist aber heute nicht da.



Betäubung mit der Elektrozange

Dann geht es sehr schnell. Die Elektrozange greift hinter den Ohren zu. Das Schwein versteift und fällt zur Seite um. Nach vier Sekunden piepst die Zange. Noch einmal setzt der Metzger an, dieses Mal an Kopf und Brust – das ist die sogenannte Hirn-Herz-Betäubung, wieder piepst es nach vier Sekunden.

Jetzt ist das Schwein hirntot durch ein Kammerflimmern. Seidl bückt sich, um die Augenlider auseinander zu ziehen, nur so erkennt er, ob das Auge starr ist. Die Pupille darf weder zittern noch zucken. In so einem Fall gäbe es zum dritten Mal eine elektrische Be-



täubung. Er will sichergehen, dass das Tier nichts mehr spüret, bevor er den Bruststich zum Ausbluten setzt.



In der Industrie läuft es so:

Die Tiere werden mit einem CO2-Gasgemisch in Gaskammern betäubt. „Sie ersticken“, erklärt Seidl. 10 bis 30 Sekunden lang schnappen die Tiere panisch nach Luft. Tierschützer diskutieren diese Methode kritisch. „Der pure Stress für die Tiere“, murmelt Azubi Exinger.

Der tödliche Stich

Jetzt kommt der tödliche Bruststich in die Ader. Seidl sticht zu. Bauer hebt sofort eine Schale hin, um das Blut aufzufangen. In größeren Betrieben kommt es immer wieder vor, dass die Schweine nicht ordnungsgemäß betäubt werden. Seidl zufolge liegt das meist am Zeitmangel. „Wir nehmen uns die Zeit, denn wir schlachten mit Würde, auch wenn das aufs Erste makaber klingt.“

Das hat auch einen pragmatischen Sinn:

Wenn die Tiere Stress und Angst erleben, ist das Fleisch verdorben. Beim Verbraucher landet dann ein minderwertiges Lebensmittel auf dem Teller: meist wässriges Fleisch. Das liegt am Adrenalin, das bei Angst und Schmerz das Blut der Tiere flutet. Das führt zum Absinken des Glukosespiegels und zum Ansteigen des pH-Wertes. Beide Faktoren sind entscheidend dafür, ob der Verbraucher ein nahrhaftes Lebensmittel bekommt oder nicht.

Am und im Brühhaus - Transport erleben die Tiere lebend nicht

Jetzt kommt der elementare Teil – denn bei Seidl reicht die Würde im Umgang mit dem Tier noch über den Tod hinaus. Mit dem Traktor fährt Bauer die mobile Schlachtbox zu dieser Station. „Noch ein bisschen nach links, ja, gut. Box ist angedockt“, ruft der Meister. Beim Schließen der Scharniere knirscht Metall, die Schlachtbox und das Brühhaus sind zwei mobile Boxen und sind nun zu einem Raum verbunden.



So sieht die mobile Schlachteinheit von innen aus. © Michaela Schubert

Brühvorgang und Enthaarung der Sau

Jetzt kommen der Brühvorgang und die Enthaarung. Zunächst nichts Ungewöhnliches. Bauer bringt das tote Tier in Position, vor ihm der Brühtisch, dahinter der Brühkessel, in dem das Wasser dampft. „Wassertemperatur ist Chefsache“, grinst der Lehrling. Beim industriellen Schlachten wird das Wasser nicht nach jedem Tier gewechselt. Auf dem Thomahof schon. „Bei uns darf jede Sau ihr eigenes Bad genießen“, ruft Seidl. Dem Metzger ist dieser Vorgang wichtig, weil das der Teil ist, wo er mit dem Tier noch einmal „intim“ wird, bevor er es entzweit.



Bauer breitet zwei Ketten im Bottich aus, auf die das Schwein gleich gebettet wird. Klack, klack. Ein Gitter vor dem Trog kippt nach unten. Behutsam schiebt der Lehrling das Tier in Position und legt eine Kette an, die an einem Haken befestigt wird. Der Chef wartet bereits im hinteren Bereich. Mit Hilfe einer Kurbel bringt er einen Seilzug in Gang. „Los geht’s!“ Mit angespannten Backen lupft der Chef das 180 Kilo Schwein. „Gut, kannst wieder ablassen“, sagt Bauer. Der Chef kurbelt wieder zurück. Das Tier liegt in Position, der Chef schöpft zwei Eimer Brühwasser und kippt sie in den Trog. Bauer stemmt sich mit beiden Armen gegen die Schweineschulter, der Chef zieht – dann liegt die Sau auf den Ketten und im Trog.



Die letzte Salbung

Der Lehrling greift in einen Eimer mit Pech und reibt den Körper ein. Langsam und bedächtig, „damit die Haare danach gut abgehen.“ Auch hier ist das, was vor kurzem noch ein quietschlebendiges Tier war, kein purer Gegenstand.

Fast sieht es aus, als würde es eine Salbung erhalten. Im Schlachthof werden die Tiere ins Brühwasser geschmissen und fallen dann in eine Art Trommel. Darin werden die Tiere gegen Gummischläger gewirbelt, deren Zacken die Haare der Tiere entfernen.



Bei der Recherche für diesen Text erzählt ein Insider, dass „da keiner groß mehr nach den Tieren schaut“. Erst wenn nichts mehr scheppere, werden Mitarbeiter aufmerksam, denn dann hat sich ein Schweinehaxen irgendwo verkeilt und die Maschine bleibt stehen. „Das Scheppern sind die Haxen, die permanent gegen die Wände der Edelstahlwände der Maschine knallen.“



Bei Metzger Seidl badet die tote Sau bei einer Temperatur von 78 Grad Celsius im Wasser. Beide Metzger greifen nach den Ketten, auf denen das Tier liegt – jeder nimmt ein Ende in die rechte und eins in die linke Hand. Es ist still. Wortlos bewegen sie rhythmisch ihre Arme, das Wasser im Trog schwappt und es klingt nach Meeresrauschen.



Die Sau wogt hin und her. Nicht lange, dann langt Seidl nach der Enthaarungsglocke, die er beim Wassereinfüllen bereits an den Bottichrand gehängt hat.



Enthaarung des Schweineleibes

Mit kurzen Bewegungen schabt Seidl am Fell entlang. Große Büschel lösen sich. Auch der Lehrling schabt vorsichtig am Kopf entlang und an den Füßen. „Gut“, meint der Chef, „jetzt drehen wir sie mal“. Die Ketten wieder in der Hand, machen die beiden eine Art Wiegebewegung mit einem Ausfallschritt, und zack, ist das Schwein gewendet. Wieder führen die Metzger wippende, rhythmische Bewegungen aus. Denn liegt die Sau zu lange im Wasser, verbrüht die Haut.



Danach lassen die beiden das Wasser ab und schaben die restlichen Haare weg. Selbst die Nägel werden abgezogen – für die Lebensmittelgewinnung werden sie nicht verwertet. Dann spritzt es noch einmal Wasser. Die beiden spülen das Schwein erneut ab, befreien es von Rückständen wie Schmutz und Haare.



„Oft werde ich belächelt von Kollegen“, aber mir ist dieser Teil der Schlachtung wichtig.“ Das sei das letzte Mal, dass sie das Tier im Ganzen anfassen, erklärt Seidl. Es fühle sich so an, als würden sie ihm die letzte Ehre erweisen. Die Tiere seien ihm ans Herz gewachsen, auch wenn er sie großzieht, um sie zu schlachten.



„So was will ich nicht mehr mit anschauen“

Warum das alles diesen Aufwand Wert ist, spiegelt sich in den Rückmeldungen seiner Kunden wider. „Für mich muss alles stimmig sein.“ Er selbst habe in früheren Zeiten in einem Schlachthof gearbeitet. Bei ihm ist eins hängen geblieben: „So was will ich nicht mehr mit anschauen.“ Auch vor diesem Hintergrund ist ihm die Würde beim Schlachten so wichtig. Und weil sich der Lebenskreislauf dadurch stimmig schließt.



Gespaltete Sau

Zum Schluss greift der Metzger zum Bunsenbrenner und flammt das Schwein ab. Dadurch werden restliche Haare entfernt. Dann wetzt er sein Messer und nimmt es aus. Alle Teile, die es lebendig erhalten haben, entfernt er. Dann greift Seidl zum Beil und hackt es in zwei Hälften. Am Haken wandern die Schweinehälften entlang der Rohrbahn. Entweder von Seidl selbst geschoben, oder von Bauer oder dem Azubi. Alles Menschen mit landwirtschaftlichem Hintergrund. Einen Mitarbeiter, der keine Ahnung von und keine Affinität zu Tieren hat, lässt er an seine Tiere nicht ran. Weder an die Lebenden noch an die toten. Der Landwirt bringt es auf diesen Punkt: „Schließlich geht es um die Würde des Tieres, das uns gut nähren soll“.