Königsdorf: Betrunken am Steuer

Königsdorf - Ein Damen-Duo benötigte am Sonntag (16. April) gleich zwei Fahrspuren, als es mit dem PKW zwischen Königsdorf und Geretsried unterwegs war.

Ein Autofahrer, der die feuchtfröhliche Fahrt der beiden Frauen beobachtet hatte, meldete der Polizei gegen 22.15 Uhr, dass bei Königsdorf eine Fahrerin ihr Auto schlangenlinienartig auf der Straße Richtung Geretsried bewege. Überdies gab der Beobachter an, dass die beiden Frauen an einem Parkplatz vor Königsdorf angehalten hätten und wohl den Platz hinter dem Steuer getauscht hatten. „Im Anschluss ging die fröhliche Fahrt weiter, in Richtung Königsdorf, und von dort in Richtung Geretsried“, heißt es im Polizeibericht.

Polizeibeamte stoppten den Jeep, dann an der Richard-Wagner-Straße in Geretsried. „Am Steuer des SUV saß zu diesem Zeitpunkt eine 34-jährige Weilheimerin“, berichtete der Polizist, „und im Fahrzeuginneren roch es nach Alkohol.“

Die Fahrerin willigte ein, sich einem Alkohol-Test zu unterziehen, der einen Wert von über 0,5 Promille ergab. Gegen die Frau wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Außerdem erwartet sie eine Geldbuße und Fahrverbot. Aufgrund der Aussage des Zeugens, er habe gesehen, wie die Damen den Platz hinter dem Steuer getauscht hätten, musste auch die Beifahrerin einen Alkohol- und später einen Bluttest machen, mit dem Ergebnis: absolut fahruntüchtig. Die ebenfalls 34-Jährige erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, den Führerschein musste sie bereits abgeben. Der feuchtfröhliche Ausflug war somit beendet worden.