Feuer wütet in Wolfratshausen: Schaden beläuft sich auf 500.000 Euro

Von: Franca Winkler

Beim Feuerwehreinsatz an der Enzianstraße in Wolfratshausen mussten 17 Bewohner ihre Wohnungen verlassen. © Kreisbrandinspektion

Wolfratshausen – Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Freitagnachmittag in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Wolfratshausen ein Brand aus. Der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.

Mehr als 100 Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am Freitag, 27. Mai, bis in den Abend hinein im Einsatz. Eine Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert, ein Feuerwehrmann musste vor Ort ärztlich versorgt werden.

Mehrere Personen meldeten am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr per Notruf den Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Enzianstraße in Wolfratshausen. Neben den Helfern der Freiwilligen Feuerwehren aus Weidach, Wolfratshausen, Geretsried und Gelting, fuhren auch der Rettungsdienst und die Polizei den Einsatzort im Stadtteil Farchet an.

„Alle Bewohner hatten das Haus bereits verlassen“

„Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der größte Teil des Dachstuhls des Hauptgebäudes und eines Anbaus in Brand“, berichtet Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion Bad Tölz-Wolfratshausen. „Alle Bewohner hatten zu dieser Zeit das Haus bereits verlassen“, ergänzt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Mit mehreren Atemschutztrupps, zwei Drehleitern und mehreren Löschrohren sei der Brand von innen und über die Drehleitern von außen bekämpft worden berichtet Kießkalt weiter.

Löscharbeiten beim Brand in Wolfratshausen sind schwierig

Die Löscharbeiten gestalteten sich äußerst aufwendig und schwierig. Für die Ablösung der eingesetzten Atemschutzgeräteträger wurde eine Sammelstelle eingerichtet. Erst gegen 20.50 Uhr konnte auch im letzten Einsatzabschnitt „Feuer unter Kontrolle“ gemeldet werden. Zum Ablöschen der Glutnester seien das Dach sowie Teile im Inneren des Gebäudes weiter geöffnet worden. Kießkalt erläutert weiter: „Mitarbeiter vom Energieversorger Eon kappten die Stromleitung zum Gebäude, um ein sicheres Arbeiten für die Einsatzkräfte zu gewährleisten.“

17 Anwohner können nicht mehr in ihre Wohnungen zurück

Laut Polizeibericht liegt der entstandene Schaden ersten Schätzungen zufolge bei 500.000 Euro. Die 17 Bewohner konnten ihre Wohnungen nicht mehr nutzen und mussten anderweitig untergebracht werden.



Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm noch vor Ort die ersten Ermittlungen. Für die weiteren Untersuchungen ist das zuständige Fachkommissariat der Kripo Weilheim zuständig. Die genaue Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.