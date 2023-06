Feuerwehr Baiernrain feiert Weihe ihres neuen Mittleren Löschfahrzeugs

Von: Ewald Scheitterer

Teilen

Herausgeputzt für den Segen: Mit kleinem Festzug und Feldmesse feierten die Aktiven der Baiernrainer Feuerwehr die Weihe ihres neuen Mittleren Löschfahrzeugs (MLF). © Ewald J.Scheitterer

Dietramszell - „Unser neues Feuerwehr-Auto hat sich schon mehr als bewährt“, freute sich Kommandant Clemens Regul, als er jüngst das neue MLF (Mittleres Lösch-Fahrzeug) anlässlich der offiziellen Weihe vorstellte.

Zuletzt bei dem Großbrand im Dietramszeller Ortsteil Schönegg und zuvor auch schon 13-mal. „Heuer ist ganz schön was los“, bestätigte Vize-Kommandant Peter Pertold. Üblicherweise würde die FF Baiernrain zehn bis zwölf Einsätze im Jahr zählen. Diese Zahl hat man aber heuer bereits übertroffen.

Kosten für das neue Feuerwehr-Auto 280.000 Euro

Die Auslieferung des neuen Feuerwehr-Fahrzeugs im Gesamtwert von 280.000 Euro hatte sich leicht verzögert, bis es im Oktober 2022 endlich in Baiernrain ankam. „Zum einen mussten wir ja erst unsere ganzen Aktiven an dem neuen Gerät schulen, dann war zu dem Zeitpunkt noch unklar, wie sich die Corona-Geschichte entwickeln würde und außer dem wollten wir mit den Kameraden unserer Nachbar-Feuerwehren schön und gemütlich feiern“, erklärte Vereinsvorstand Jakob Perchtold jun. die leicht verspätete Feier zur Fahrzeugweihe.

220 Gäste aus sieben Ortsfeuerwehren bei der Weihe

Rund 220 Gäste waren am vergangenen Sonntag von den insgesamt sieben Ortsfeuerwehren gekommen. Nach dem Empfang am Feuerwehr-Haus in Baiernrain ging’s im Kirchenzug zum Dorfplatz, wo Pfarrer Slawomir Fijalkowsky einen Feld-Gottesdienst zelebrierte.

Das neue Fahrzeug sei kein Spielzeug für große Kinder, sondern diene dem Schutz der gesamten Bevölkerung, betonte der Geistliche, ehe er dem prächtig geschmückten Fahrzeug den kirchlichen Segen spendete. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder am Krieger-Denkmal ging’s mit einem kleinen Festzug wieder zurück zum Feuerwehr-Haus.

Das neue Feuerwehrauto MLF hat Platz für vier Feuerwehrleute

Das neue Feuerwehrauto MLF hat Platz für vier Feuerwehrleute, den Gruppenführer und einen Fahrer. Neben weiterer moderner Ausstattung hat das allrad-angetriebene Fahrzeug mit einem Aufbau der Firma Ziegler vier Atemschutzgeräte sowie 800 Liter Wasser mit an Bord. Insgesamt bringt es das Fahrzeug dabei auf 7,49 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht.



Bürgermeister Josef Hauser dankte auch der Baiernrainer Wehr für ihre ständige Einsatzbereitschaft und verwies darauf, dass die Gemeinde in jüngster Zeit gewaltige finanzielle Anstrengungen unternommen habe und einige neue Fahrzeuge für ihre sieben Ortswehren angeschafft habe.