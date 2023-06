Feuerwehr Neufahrn feiert Jubiläum mit Festgottesdienst und Umzug

Von: Peter Herrmann

Christlicher Höhepunkt des Festtages: der Gottesdienst vor dem Feuerwehrhaus. © Peter Herrmann

Egling - Am 16. März 1873 gründete sich die Feuerwehr in der damals selbstständigen Gemeinde Neufahrn. Am Festumzug beteiligten sich Feuerwehren aus Egling und den Nachbarkommunen.

Pfarrer Manfred Wurzer nutzte die Messe vor dem Feuerwehrhaus, um „Dank zu sagen für den vielfältigen Dienst der Feuerwehr“. In seiner Predigt verglich der Geistliche die Einsatzkräfte mit gläubigen Christen. „Wenn keine Not besteht, kommen immer irgendwelche Schlauberger daher und fragen, ob Feuerwehr und Kirchen heute überhaupt noch nötig sind“, bemerkte Wurzer. Dabei überzeugten doch vor allem die wichtigen Werte der Kameradschaft und Hilfsbereitschaft, die in beiden Institutionen vermittelt werden.

Pfarrer Manfred Wurzer verurteilt, dass die Feuerwehr bei Einsätzen mitunter behindert wird

Dass die Feuerwehr bei Rettungseinsätzen mitunter behindert oder gar attackiert werde, verurteilte Wurzer scharf. „Da braucht man schon einen starken Glauben, um dennoch weiterzumachen“, lobte er das Durchhaltevermögen der Wehr.



Wer dagegen egoistisch auf die Durchsetzung seiner Individualität poche, werde im schnelllebigen 21. Jahrhundert vielleicht materiellen Wohlstand erlangen. Wahrer Reichtum sei jedoch das von der Feuerwehr gepflegte Miteinander. „Das ist das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft aufgebaut ist“, folgerte Wurzer.

Lob für die 57 Neufahrner Floriansjünger, die ihrer Berufung folgen

Glücklich könnten sich letztlich nur diejenigen schätzen, die wie die 57 Neufahrner Floriansjünger ihrer Berufung folgen. „Macht’s weiter mit eurem segensreichen Wirken“, wünschte sich der Pfarrer. Er dankte Kommandant Peter Steinlechner und seiner Mannschaft zudem, dass sie bei Kirchenprozessionen die Straßen absichern.

Heute werden Christen laut Wurzer zwar nicht mehr wie im Römischen Reich dem Löwen zum Fraß vorgeworfen. „Dafür werden wir von Autos verfolgt“, scherzte der Geistliche.

Gedankkranz für den verstorbenen Ehrenkommandanten Georg Hörburger und verdiente Feurwehrler

Am Ende des Gottesdienstes legte die Feuerwehr einen großen Gedenkkranz für den 2020 verstorbenen Ehrenkommandanten Georg Hörburger und weitere tote verdiente Feuerwehrler nieder. Kurz nachdem das abschließende Lied „Großer Gott, wir loben dich“ verklungen war, formierte sich der Festzug wieder.

Begleitet von Blasmusikern, Pferdegespannen, Kindern und Frauen in bayerischen Trachten sowie historischen Feuerwehr- und Löschfahrzeugen hatten es vor allem die schwer tragenden Fahnenträger bei aufkommender Mittagshitze eilig, schnell wieder ein kühles Getränk im Festzelt am Veiglbergweg genießen zu können.

Eglings Bürgermeister Hubert Oberhauser und Kreisbrandrat Erich Zengerle dankten in ihren Reden der Neufahrner Feuerwehr für ihre geleisteten Einsätze. Die Blaskapelle Deining begleitete den Festtag.