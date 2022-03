Feuerwehr Wolfratshausen startet Spendenaktion für Ukraine

Nahmen viele Spenden entgegen: Claudia Goldhofer (hinten r.) und Kommandant Sebastian Höpfer (r.). © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Die örtliche Feuerwehr rief zu einer spontanen Spendensammlung für die Bürger der Ukraine auf, die auf große Resonanz in der Bevölkerung stieß. Am Ende sind 328 Kartons mit Hilfsgütern zusammengekommen.

Der Aufruf der Feuerwehr erfolgte kurzfristig, war aber umso erfolgreicher. Die Entgegennahme von Sachspenden für die unter dem Krieg leidende Bevölkerung der Ukraine vor dem Gerätehaus am Hatzplatz erforderte hohes Engagement. Am Ende kamen 328 Umzugskartons mit Hilfsgütern zusammen, die zum Münchner Flughafen transportiert und von dort in das Grenzgebiet zu Ukraine geflogen wurden.

„Das war schon überwältigend, was da alles bei uns angekommen ist“, bilanzierte Claudia Goldhofer begeistert. Am Donnerstag, 3. März, startete sie in Abstimmung mit dem Kommandanten Andreas Bauer sowie seinen Stellvertretern Christian Schmidt und Sebastian Höpfer einen Aufruf in den sozialen Netzwerken und der Presse, dem bald viele Menschen folgten.



Gefragt waren unter anderem Verbandsmaterial und Konserven

Wir stellen fest, dass die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung sehr hoch ist, doch die Transporte der Lebensmittel, Decken sowie Hygieneartikel ins Krisengebiet, stellen die größte Herausforderung dar“, erklärte Schmidt. Er bat deshalb darum, vor allem Medikamente, Verbandsmaterial, Schlafsäcke, Babynahrung, Einlagen, Batterien, Taschenlampen, Desinfektionsmittel sowie lang haltbare Konserven und Fertiggerichte zu spenden. „Es kam genau das an, was wir benötigt haben“, freute sich Goldhofer. Im Schichtbetrieb nahm sie mit zehn Helfern die Produkte entgegen und packte sie in Kartons, um diese am Montagmorgen zum Münchner Flughafenverein zu transportieren. Von dort wurden die Sachspenden in das Grenzgebiet zur Ukraine geflogen.



Goldhofer freute sich vor allem darüber, dass viele Spender vor der Abgabe noch auf Einkaufstour gingen und neuwertige Hilfsgüter besorgten. „Einige Isomatten befanden sich sogar noch in der Originalverpackung“, freute sie sich. Nur selten kam es vor, dass ein Medikament das Haltbarkeitsdatum um ein paar Jahre überschritten hatte und deshalb aussortiert werden musste.



Sandra Möckel fuhr mit ihrer vierjährigen Tochter Mia und ihrem zehnjährigen Sohn Maxim extra aus Gelting nach Wolfratshausen, um einen Koffer mit Hilfsgütern abzugeben. „Wir müssen alle was tun und ein Zeichen setzen“, wünschte sie sich. Peter Herrmann