Wolfratshausen: Finanzexperte der BayernLB beunruhigt mit „Zins- und Zeitenwende“

Schwere Zeiten für Unternehmer

Wolfratshausen – Zum Vortrag von Jürgen Michels, Leiter der BayernLB (Bayerische Landesbank) in München, lud die Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Wolfratshausen (UWW) ein. Die „Zins- und Zeitenwende“ beunruhigten die rund 40 Teilnehmer.

„Ich freue mich über das große Interesse: Das zeigt die Wichtigkeit des Themas“, eröffnete UWW-Chef Christian von Stülpnagel den Abend. Neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Wirtschaftsforums Oberland, Reinhold Krämmel, und dem Landkreis-Wirtschaftsförderer Andreas Roß waren auch viele Vorstandsmitglieder der Baugenossenschaft Wolfratshausen in den Sparkassensaal gekommen.

„Die Zinsen und die Inflation werden in den nächsten Monaten noch mal deutlich nach oben gehen“

„Die Zinsen und die Inflation werden in den nächsten Monaten noch mal deutlich nach oben gehen“, prognostizierte Michels. So könnte sich der Einlagesatz der Europäischen Zentralbank (EZB) innerhalb des nächsten halben Jahres von derzeit 1,5 auf rund 3 Prozent verdoppeln. Die Inflationsrate in Deutschland werde sich in diesem Zeitraum vermutlich von derzeit 7,9 auf 8,6 Prozent nach oben und das Wirtschaftswachstum um 1,9 Prozent nach unten entwickeln.



Die Folgen: Aufgrund des starken Zinsanstiegs nehmen immer weniger Menschen Kredite auf, längst geplante Bauprojekte liegen auf Eis. Die erhöhte staatliche Einflussnahme auf den Markt birgt aufgrund der regulatorischen Dominanz nach Einschätzung von Michels erhebliche Risiken. „Wenn nahezu jedes Land auf der Welt die Zinsschraube nach oben dreht, könnte das zum Problem werden“, befürchtet der Finanzexperte.

Die Gas-Krise droht laut Experten sich auf den Strom-Markt auszuweiten

Das Sparpolster, das sich viele Haushalte während der Corona-Krisenjahre aufgrund geringer Konsum- und Freizeitmöglichkeiten angelegt haben, sei mittlerweile nahezu aufgebraucht. Zudem droht die Gas-Krise, sich auf den Strom-Markt auszuweiten, sodass die Produktionskosten für Unternehmer in die Höhe schnellen. Hoffnung geben da nur der von der Bundesregierung bereits eingeleitete Ausbau der Investitionen in die Digitalisierung sowie die Verbesserung der Bedingungen für private Investoren. „Bis diese Maßnahmen jedoch greifen, vergeht mindestens ein halbes Jahr“, schätzt Michels.

Nach dem Vortrag zeigten sich viele Besucher vor allem über die wirtschaftliche Dominanz Chinas und die damit einhergehende Abhängigkeit Deutschlands besorgt. Peter Herrmann