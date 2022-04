Nach zwei Jahren Pause: Flößer starten am 30. April und 7. Mai in Saison

Floßfahrten auf Isar und Loisach können endlich wieder stattfinden

Von: Franca Winkler

Die Floßrutsche Mühltal bei Straßlach: Mit 42 Stundenkilometern geht es dort bald wieder 345 Meter hinunter. © Daniel Wegscheider

Wolfratshausen – Nach einer zweijährigen Pandemie-bedingten Pause können die drei Traditionsunternehmen endlich aufatmen und wieder ihre Floßfahrten anbieten.

Mit der Bekanntgabe des 16. Bayerischen Infektionsschutzgesetzes wurde offiziell bekannt gegeben, was sich die Flößerfamilien nach so langer Zeit erhofft hatten: Zurück zum Normalbetrieb, in der sie nach einem 100 prozentigen Arbeitsausfall wieder ihr Handwerk ausüben dürfen. Während der vergangenen zwei Jahre war dies nicht möglich, da die „Corona-Vorschriften auf dem Floß absolut nicht umsetzbar“ waren, erläutert Martina Seitner, Tochter von Flößermeister Josef Seitner.

2020 war besonders schlimm für die Flößer-Unterhemer

„Besonders schlimm war 2020, da haben wir die Flöße im zwei Wochentakt mit jedem neuen Infektionsschutzgesetz storniert“, berichtet Martina Seitner. Nun endlich dürfen die Flöße auf Isar und Loisach wieder zu Wasser gelassen werden. Auch eine Bewirtung ist wieder möglich – aus jetziger Sicht ohne Einschränkungen hinsichtlich Abstand, Maske tragen oder Anzahl der Personen auf einem Floß.

Nachdem die aktuelle Verordnung nur bis 30. April Gültigkeit hat, wird es natürlich spannend, ob es dann Änderungen gibt und wie diese ausfallen . „Ich bin nach wie vor etwas skeptisch und hoffe inständig, dass es nicht wieder zu strengeren Maßnahmen kommt, weil sich die Infektionslage verschärft oder eine neue Mutation entdeckt wird“, gibt Monika Heidl-Seitner vom Flößereibetrieb Franz Seitner zu bedenken. Daher gebe es bei allen Verträgen eine 2G-Regelung, ansonsten seien die rechtlichen Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes einzuhalten, die am Tage der Floßfahrt gelten.



Auch Stefan Angermeier, Geschäftsinhaber von „Isarfloss Angermeier“ hofft, dass die Saison planmäßig bis zum 11. September ohne Auflagen durchgeführt werden kann. „Die Nachfrage ist sehr groß, darüber freuen wir uns von Herzen.“



Nach zwei Jahren Pause: Flößer starten am 30. April und 7. Mai in Saison



„Natürlich ist die Freude riesengroß, dass wir wieder fahren können“, zeigt sich auch Martina Seitner von der „Flossfahrt Josef Seitner“ begeistert. Allerdings sei sie vorsichtig geworden, „da die letzten beiden Jahre gezeigt haben, dass sich sehr schnell etwas ändern kann.“



Bei Seitners wird am Samstag, 30. April, mit einem Floß gestartet. „Mal schauen ob wir es noch können“, lacht Seitner. Ebenfalls am selben Tag, startet das Unternehmen „Isarfloss“ von Stefan Angermeier mit drei Flößen. Beim Betrieb von Franz Seitner ist Saisonauftakt eine Woche später – am 7. Mai mit drei Flößen.



Monika Heidl-Seitner wünscht sich „von Herzen, dass diese Saison heuer vom ersten bis zum letzten Tag stattfinden kann – ohne Einschränkungen, ohne Hochwasser, ohne Probleme – dafür mit viel Wertschätzung und der Freude, unseren Gästen einen ganzen Tag lang etwas Normalität und Unbeschwertheit ermöglichen zu können.“ Auch Seitner hofft, „das uns der liebe Gott wohlwollend gestimmt ist und dieses Jahr Hochwasser ausbleibt und natürlich das keine neue Variante das Floß fahren unmöglich macht.“

Leben muss trotz Corona weitergehen mit Eigenverantwortung

Es sei ein wichtiges Signal für die Bevölkerung, dass das Leben weiter geht. Seitner erklärt dazu: „Wir können nur anderen bestmöglich helfen, wenn wir unsere Wirtschaft nicht selbst kaputt machen.“



Corona sei immer noch da, gibt Heidl-Seitner zu bedenken. Das dürfe nicht unterschätzt werden „aber das Leben muss weitergehen, man darf nicht vergessen zu lachen und fröhlich zu sein“, sagt sie: „Und wenn sich jeder a bisserl Eigenverantwortung auferlegt und gewisse Grundregeln einhält, ist das vielleicht gar nicht so schwer.“