Die Planung der historischen Infotafeln schreitet weiter voran

Von: Michaela Schubert

Der Dietramszeller Gemeinderat beschloss das neue Format der künftigen Tafeln, die den historischen Pfad säumen sollen. © Gemeinde Dietramszell

Dietramszell – Im Zuge der Dietramszeller Dorferneuerung stimmte der Gemeinderat bereits vor Längerem, für die Errichtung eines Geschichtspfads entlang der Angerwiese.

Drei Gestaltungsvarianten für die historischen Tafeln hatte ein Grafikbüro ausgearbeitet und dem Rat Ende 2022 vorgelegt. In der letzten Sitzung diskutierte das Gremium darüber, wie die Tafeln im Detail aussehen sollen.

Zehn mit Texten bedruckte historische Tafeln, die über die Dietramszeller Geschichte informieren, sollen künftig den Weg entlang der Angerwiese säumen. In welchem Format die Schilder gestaltet werden und ob die entsprechenden Informationen ein- oder beidseitig dargestellt werden sollen, diskutierten die Gemeinderäte mit Rathauschef Josef Hauer in der jüngsten Sitzung.



Diskussion über Format und Darstellungsform der Tafeln und Texte

Der Gemeinderat stimmte einheitlich für die Größe 55 mal 65 Zentimeter und mehrheitlich für die einseitig bedruckte Darstellung.

Was das Layout betrifft, störte sich Maria Spindler (Grüne) noch an dem Anfangsbuchstaben „D“ in der oberen Hälfte der Tafeln. Bürgermeister Josef Hauser erklärte darauf: „Das ist noch nicht die finale Version.“ Das Gremium hatte eingangs, unterschiedliche Aspekte beleuchtet, warum eine einseitige oder zweiseitige Beschriftung seine Daseinsberechtigung hätte.

Karl Johann März (FW) stimmte für die einseitige Variante. „Wenn die Tafeln auf beiden Seiten bedruckt sind, muss der Leser sich hinter das Schild stellen, um weiterzulesen.“ Deshalb finde er eine einseitige Gestaltung praktischer. Bernhard Fuchs (FW) schlug vor, die Tafeln vorne und hinten zu bedrucken, denn so könne man ein Infoschild mit einem Themenkomplex abhandeln. Sein Vorschlag wurde knapp abgelehnt.

Die Dietramszeller Historie auf 10 Tafeln zusammengefasst

Interessierte können sich künftig bei einem Spaziergang entlang des Pfades an den 10 Holztafeln über die Früh- und Vorgeschichte der Kommune belesen. Die Schilder sollen unter anderem die Historie der verschiedenen Katastrophen, die sich damals ereigneten, darlegen und den ehemaligen Reichskanzler Hindenburg, der zwischen 1922 und 1931 seine Sommerurlaube in Dietramszell verbrachte, näher beleuchten.

Auch Persönlichkeiten, die die Gemeinde prägten, sollen auf dem Rundgang verewigt werden. Der Geschichtspfad nimmt jedenfalls weiter Gestalt an. Hauser teilte mit, dass mit der Umsetzung noch dieses Jahr begonnen werden solle.