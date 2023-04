Fotoclub Wolfratshausen zeigt Landschaftsbilder im Museum am Untermarkt

Von: Peter Herrmann

Teilen

Sehenswerte Sonderausstellung: Die Bilder des Fotoclubs zeigen Landschaftsaufnahmen aus der Region rund um Wolfratshausen. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Bis 30. April haben Museumsbesucher die Gelegenheit, im Wallner-Bockhorni-Kabinett die Ausstellung „Dahoam – Wolfratshausen und Umgebung“ zu sehen.

Fotoclub-Vorsitzender Thomas Hirschmann und Museumsleiterin Annekatrin Schulz hoben bei der Vernissage ihre gute Zusammenarbeit hervor. „Das ist ein toller Raum für unsere Bilder“, lobte Hirschmann. Dass „nur“ 26 der 52 eingereichten Fotos auf Keilrahmen aufgezogen und aufgehängt wurden, habe einen einfachen Grund. „Wenn die Bilder zu dicht nebeneinander hängen, würden sie weniger Wirkung entfalten“, glaubt Hirschmann. Schulz hofft, dass die Blickfänge im Erdgeschoss mehr Besucher in die Dauerausstellung im Obergeschoss locken. „Das ist eine Bereicherung und ein Gewinn für uns“, betonte Schulz.



Ob Bergwald, Loisachufer oder verborgen gelegene Gewässer wie der Geltinger Birkensee – die Landschaftsaufnahmen von Mitgliedern des Fotoclubs Wolfratshausen stärken die Verbundenheit zur Region und wecken die Neugierde, diese idyllischen Orte zu entdecken. Die Besucher der Vernissage im Wallner-Bockhorni-Kabinett des Museums am Untermarkt zeigten sich dementsprechend begeistert.



Wahnsinnig tolle Details zogen Besucher in den Bann

„Das sind sehr schöne Bilder und Motive, die ich zum Teil noch gar nicht gekannt habe, obwohl ich schon seit Jahren in der Gegend wohne“, schwärmte Dieter Mihailowitsch. Der Geretsrieder war einer von rund 50 Besuchern der feierlichen Eröffnung. Monika Schwenger gefielen die Fotos so gut, dass sie sogar das Unterschreiben eines Fotoclub-Mitgliedsantrags in Erwägung zog. „Ich bin hin und weg, wie hier die Natur durch das Einbringen von Details und Licht wiedergegeben wird“, lobte die Waldramerin. Der Geretsrieder Hobbyfotograf Johannes Schlandt fühlte sich besonders von dem „besonderen Blickwinkel auf Gewässer angesprochen“. Die Mitglieder des Fotoclubs hoffen nun, dass möglichst viele Besucher die 40 mal 60 Zentimeter großen Werke auf edlem Leinwand-Print zum Preis von 65 Euro je Bild käuflich erwerben.

Geöffnet Das Museum am Untermarkt 10 ist am Mittwoch, Freitag und Samstag von jeweils 10 bis 16 Uhr, Donnerstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.