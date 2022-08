Frauenrennen der European Championships begeistert Zuschauer in Wolfratshausen

Schaulustige feuerten die Radlerinnen am Streckenrand der Wolfratshauser Altstadt an. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Viel Applaus gab es am für die Damenradprofis in der Altstadt. Blasmusik, Kinderattraktionen und Informationsstände lockten zahlreiche Schaulustige an.

Sogar Landrat Josef Niedermaier schlüpfte vergangenen Sonntag in sein neongrünes Radlerdress und strampelte in weniger als 45 Minuten von Bad Tölz nach Wolfratshausen, um das Damenradrennen der European Championships hautnah zu erleben. „Den Leuten gefällt’s, und das ist schön“, zeigte sich Niedermaier beeindruckt von der Atmosphäre.

Die hinter dem Marienbrunnen aufgestellten Bierbänke waren schon eine Stunde vor der Durchfahrt der Profiradlerinnen vollbesetzt. Vor den Imbiss- und Getränkeständen des Hotel-Gasthofs Humplbräu bildeten sich schnell lange Schlangen. „Heute sieht man, dass auf dem Marienplatz sehr wohl Großveranstaltungen stattfinden können und der Brunnen nicht verschoben werden muss“, kommentierte der Wolfratshauser Heinz Wensauer das Geschehen.



Neben der Musik der Stadtkapelle bereicherten auch zwei bunt gekleidete Stelzenläufer, eine Hüpfburg, ein Kinderrad-Parcours und eine Fahrradwerkstatt im Rathausinnenhof das Rahmenprogramm. Über den sportlichen Verlauf des Rennens informierte Moderator Johannes Kahra. Der ehemalige Straßen- und Bahnradrennfahrer heizte die Besucher am Streckenrand fortwährend an, sodass sogar die vorbeifahrenden Polizeimotorradfahrer und Sicherheitskräfte laut beklatscht wurden.

Jubel als die Damenradprofis am Schwankl-Eck vorbeiradelten

Der größte Jubel brandete freilich auf, als die ersten Damenradprofis am Schwankl-Eck in die Marktstraße einbogen. Anders als beim Herrenwettbewerb vor einer Woche waren die Zeitabstände zwischen den Führenden und den Schlusslichtern diesmal etwas größer.

Kurz nachdem die Polizei den Unter- und Obermarkt um 13.30 Uhr wieder für den Verkehr freigab, flitzte Moderator Johannes Wahra im European-Championships-Auto zum Zieleinlauf am Münchner Odeonsplatz. Die Stimmung in Wolfratshausen hatte es ihm angetan. „Ihr wart ein super Publikum“, verabschiedete er sich.



Europameisterin wurde die Niederländerin Lorena Wiebes. Lisa Brennauer belegte als beste Deutsche den vierten Platz. Peter Herrmann