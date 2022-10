Michael Müller: „Es ist gut, wenn sich Jung und Alt am Karl-Lederer-Platz begegnen können“

Ruhige Sprechstunde: Bürgermeister Michael Müller steht Bürgern Rede und Antwort

Bürgermeister Michael Müller (2. v. r.) hatte ein offenes Ohr für die Sorgen der Bürger. © Peter Herrmann

Geretsried – Alle drei Monate beantwortet Bürgermeister Michael Müller am Karl-Lederer-Platz Anfragen von Bürgern oder nimmt Anregungen entgegen. Der Andrang war überschaubar.

„Manchmal standen die Bürger schon vor Beginn der Sprechstunde Schlange“, erinnerte sich Müller. Diesmal wartete er zunächst allein mit zwei Rathausmitarbeiterinnen vor einem offenen Zelt. Nach einer Viertelstunde schaute Johann Depner von der Kreisgruppe der Siebenbürger Sachsen vorbei und erkundigt sich nach den Baufortschritten in dem derzeit gesperrten Abschnitt der Egerlandstraße vor dem Karl-Lederer-Platz.

„Wir hoffen, dass wir die Straße am Jahresende wieder vollständig für den Verkehr freigeben können“, antwortete Müller. Eine exakte Prognose wollte er aber aufgrund möglicher Lieferengpässe von Baumaterial nicht geben.

Geretsrieder Rentnerin vermisst Wassergymnastik im interkommunalen Hallenbad

Ganz andere Sorgen hatte die Rentnerin Christine Kunze. „Ich vermisse die Wassergymnastik im neuen Hallenbad“, erklärte sie. Früher sei sogar ein Bus gefahren, der die Senioren von zu Hause abgeholt hat. „Derzeit wird ein Nachfolgeangebot vorbereitet“, versprach Rathausmitarbeiterin Mona Müller. Zudem sollen Gespräche mit dem Stadtwerke-Leiter Jan Dühring folgen. Die Stadtwerke sind Betreiber des interkommunalen Hallenbads.

Manche in der Sprechstunde vorgetragenen Beschwerden erwiesen sich jedoch als haltlos. So vermisste eine Geltingerin die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Mit einem kurzen Anruf bei der städtischen Energiemanagerin Roswitha Foißner versicherte sich Müller, dass diese Maßnahme längst erfolgt ist.



Der Geltinger CSU-Stadtrat Franz Wirtensohn konnte dies bestätigen. „Vor meinem Hof steht auch neue energiesparende LED-Beleuchtung“, berichtete er. Ein Anwohner des Isardamms ärgerte sich über die Vielzahl der dort parkenden LKWs, die ein Verkehrshindernis darstellen. „Grundsätzlich darf jedes zugelassene Fahrzeug dort parken“, stellte Müller klar. Nur bei einer erheblichen Verkehrsgefährdung bestehe die Möglichkeit für die Stadt, eine neue Rechtsgrundlage zu schaffen.

Michael Müller: „Es ist gut, wenn sich Jung und Alt am Karl-Lederer-Platz begegnen können“

Anregungen erhielt Müller für die weitere Gestaltung des Karl-Lederer-Platzes. So kritisierte ein Anwohner die aus dem Pflaster hervorsprudelnden Wasserspiele. „Ein richtiger Brunnen und mehr fest installierte Sitzgelegenheiten wären besser“, gab er zu bedenken.



Ein weiterer Bewohner störte sich an der Lautstärke von Jugendlichen, die sich vor allem in den frühen Abendstunden gerne in der „Neuen Mitte“ treffen. Dies nimmt Müller jedoch anders wahr. Die Beauftragung eines mahnenden und kontrollierenden Ordnungsdienstes kommt für ihn nicht infrage. „Es ist gut, wenn sich Jung und Alt am Karl-Lederer-Platz begegnen können“, stellte er klar. Peter Herrmann