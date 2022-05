Gebürtige Föhrenwalderin Bella Rubin erinnert sich an Kindheit im DP-Lager Föhrenwald

Nichte der Partisanen-Brüder

Waldram – Bella Rubin wurde 1945 als eines der ersten Babys im jüdischen DP-Lager Föhrenwald geboren und nahm vor Kurzem den weiten Weg aus Israel auf sich, um dort über ihre Erinnerungen zu sprechen.

Im Gespräch mit Badehaus-Beirätin Elisabeth Voigt berichtete die 76-Jährige zunächst von ihren Eltern. Avraham und Taube Dzielcowski nahmen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges den beschwerlichen Weg vom damaligen Ostpolen und heutigen Weißrussland auf sich, um nach Oberbayern zu gelangen. Mit ihnen wanderten auch einige Partisanen aus, die bis zum Ende der deutschen Besatzung 1944 durch militärischen Widerstand mehr als 1.200 Menschen das Leben retteten.

Geschichte der Bielski-Brüder mit Daniel Craig in „Unbeugsam“ verfilmt

Die Geschichte der berühmten Bielski-Brüder, deren Nichte Bella nun im Badehaus sprach, verfilmte Edward Zwick mit James-Bond-Darsteller Daniel Craig in der Hauptrolle. Den bereits 2008 veröffentlichten Film „Unbeugsam“ sahen nun 100 Besucher im voll besetzten Badehaus. „Es gibt auch andere Wege als militärischen Widerstand, aber meine Onkel hatten keine andere Wahl“, sagte Rubin unter dem Eindruck des Films.

In den Wäldern und Sumpfgebieten bauten Tuvia, Zus und Assael Bielski damals ein geheimes Lager auf, dem sich immer mehr Verfolgte aus umliegenden Ghettos, Dörfern und Verstecken anschlossen. Dazu gehörten auch Rubins Eltern, die später drei Jahre lang mit Bella eine Zweizimmerwohnung in der damaligen Florida Street – der heutigen Gebsattelstraße in Waldram – bezogen.

Bella Rubin: „Wenige, aber glückliche Erinnerungen“

„Da ich noch sehr klein war, habe ich nur wenige, aber glückliche Erinnerungen an diese Zeit“, erklärte Rubin auf Englisch. Neben dem Geruch gekochter Kartoffeln beschrieb sie auch Kinderspiele im verschneiten Winterwald. Dank der finanziellen Unterstützung ihres Onkels Walter Bell wanderte die Familie schließlich im Februar 1949 in die USA aus. 1972 heiratete Bella ihren Mann Yoram, der für das israelische Konsulat in New York arbeitete. Mit ihm emigrierte sie drei Jahre später nach Israel.



Heute lebt die Mutter von zwei Söhnen in Tel Aviv und arbeitet an Projekten der Holocaust Studies. „Es ist ein großes Zeichen der Verbundenheit mit dem Badehaus, dass Bella Rubin ihre Familiengeschichte mit uns geteilt hat und sie extra aus Israel für diesen Abend angereist ist“, freute sich Badehaus-Vorsitzende Sibylle Krafft. Peter Herrmann