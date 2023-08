Geld für interessante Ideen: 1,89 Millionen Euro für Bürgerprojekte im Tölzer Land

Von: Peter Herrmann

Übergabe des Förderbescheids: (v.l.) Leader Koordinator Johann Kölbl, LAG-Mitglieder Toni Ortlieb, Michael Müller und Andreas Wüstefeld sowie Gwendolin Dettweiler vom Architektur- und Ingenieurunternehmen Sweco. © Peter Herrmann

Geretsried - 14 ehrenamtliche Landkreis-Projekte erhielten in den Jahren 2014 bis 2022 EU-Fördermittel. Nun kam der Bescheid, der die Realisierung von weiteren Vorhaben bis zum Jahr 2027 ermöglicht.

„Leader ist ein Erfolgsmodell, das sich seit über drei Jahrzehnten bewährt hat“, sagte Johann Kölbl beim Pressegespräch im Rathaus. Der Leader-Koordinator am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Rosenheim übergab einen Förderbescheid in Höhe von 1,89 Millionen Euro an die Vertreter der Leader-Aktionsgruppe Bad Tölz-Wolfratshausen.

90 Millionen Euro stehen für die Leader-Projekte im Freistaat zur Verfügung

Der Landkreis gehört zu den 70 lokalen Aktionsgruppen in Bayern, die eine unabhängige Expertenkommission für die Förderperiode von 2023 bis 2027 ausgewählt hat. Insgesamt stehen rund 90 Millionen Euro für die Projekte im Freistaat zur Verfügung. Das EU-Förderprogramm bezuschusst Projekte, die die Attraktivität des ländlichen Raums erhöhen sollen. Die Leader-Finanzierung erfolgt durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und Mitteln von Bund, Ländern und Kommunen.



Vorsitzender der Aktionsgruppe Bad Tölz-Wolfratshausen ist derzeit der Benediktbeurer Bürgermeister Anton Ortlieb, der vom Geretsrieder Ratshauschef und zweiten LAG-Vorsitzenden Michael Müller, sowie LAG-Manager Andreas Wüstefeld vom Landratsamt und Gwendolin Dettweiler vom Architektur- und Ingenieurunternehmen Sweco unterstützt wird.



„Wer eine interessante Idee hat, kann auf uns zukommen: Wir prüfen dann, ob das Projekt umsetzbar ist“, versprach Wüstefeld. Zudem vergibt das Gremium Punkte, wenn Auswahlkriterien zum Klima- und Umweltschutz, Bürgerbeteiligung und Nutzen für das LAG-Gebiet erfüllt werden.



In Betracht kommen derzeit eine Ausschüttung von Fördergeldern für die Errichtung eines Pumptracks in Geretsried und eines Abenteuerspielplatzes am Girlitzer Weiher in Bad Tölz. Dabei wird die Finanzierung je zur Hälfte vom Träger und dem Leader-Zuschuss getragen.