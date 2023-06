Erlös des Benefizkonzerts der Stimulators kommt Stiftung zugute

Von: Peter Herrmann

Erhielten viel Applaus in der vollbesetzten Kulturbühne (v. l.): Peter Schneider, Hans Mühlegg, Oliver Stephan und Uli Lehmann. © Peter Herrmann

Gelting – Die Musikgruppe Stimulators spielten in der Geltinger Kulturbühne Hinterhalt ein Benefizkonzert.

In Gedenken an die vor einem Jahr verstorbene Monika Rosina Stephan trat ihr Mann Oliver Stephan mit seiner Band Stimulators in der Kulturbühne Hinterhalt auf und sammelte Geld für die Deutsche Krebshilfe.



„Sie war schon lange krank gewesen, die Krebserkrankung wurde jedoch erst fünf Tage vor ihrem Tod erkannt“, erklärte Stephan vor dem Konzert. Seine Schwiegertochter brachte ihn auf die Idee, am ersten Todestag seiner Frau Monika Rosina Stephan ein Benefizkonzert zu spielen. Als Veranstaltungsort bot sich die Kulturbühne an, in der die vor 25 Jahren in München gegründeten Stimulators oft und gerne musiziert haben. „Der Hinterhalt ist einer unserer Lieblingsclubs weltweit“, schwärmte Stephan.

Dem traurigen Anlass entsprechend begann die Band mit dem schwermütigen „St. James Infirmary Blues“ und blieb dieser Stilrichtung auch mit der neuen Nummer „Hotel Usbestikan“ aus dem aktuellen Album „Travelogue“ treu. Danach forderte Gitarrist und Bandgründer Peter Schneider die Besucher jedoch zum Tanzen auf. Dies gelang mit der Coverversion des jamaikanischen Ska-Hits „Ride your donkey“ und dem schwungvollen „Rock Steady Cumbia“ erstaunlich mühelos.



Es folgten eine Hommage an die verstorbenen Ausnahmegitarristen Django Reinhardt und Jeff Beck. Nach gut einer Stunde gönnten sich die Musiker, die sich auf der Bühne voll verausgabt hatten, eine Verschnaufpause. „Wir müssen jetzt kurz ins Sauerstoffzelt“, bat Schneider um Verständnis.



„I talk to you“ ein emotionaler Song von Stephan

Den zweiten Konzertteil eröffnete Oliver Stephan mit „I talk to you“ – ein von Wehklagen und Selbstaufmunterung geprägtes Lied, das er im Gedenken an seine Frau komponiert hatte. Es war der letzte melancholische Song des Abends. Denn danach dominierten wieder Salsa, Funk und treibende Grooves. Dazu passte die in die Länge gezogene Zugabe „I like it“, das jedem der fünf Musiker genug Freiräume zur Entfaltung bot. Der Schlussapplaus für Sänger Oliver Stephan, Percussionist Hans Mühlegg, Bassist Uli Lehmann, Gitarrist Peter Schneider und den für Flo Sagner eingesprungen Saxofonisten Thomas Roth war dementsprechend laut. „Vielen Dank, wir sind am Ende unsere Kräfte“, verabschiedete sich Schneider



Der Erlös aus Eintritt, Spenden und CD-Verkäufen geht an die Stiftung Deutsche Krebshilfe.