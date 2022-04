Geltinger: Neuer Vorsitzender Walter Weiss wirbt um Mitglieder

Der ehemalige Kommandant Andreas Wannek (r.) wünscht seinem Nachfolger Walter Weiss viel Glück. © Peter Herrmann

Gelting – 112 Frauen, Männer und Jugendliche sind derzeit aktive, passive oder fördernde Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gelting. Zu wenig findet der neue Kommandant Walter Weiss.

Weiss übernahm in diesem Jahr wie berichtet die Nachfolge von Andreas Wannek, der nach 17 Jahren sein Amt als Erster Vorsitzender abgab. Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung im Veranstaltungssaal des Geltinger Kindergartens wurde Wannek, der zuvor von 1999 bis 2005 zweiter Kommandant war, mit stehenden Ovationen von den rund 30 erschienen Mitgliedern sowie von Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller und den CSU-Stadträten Sabine Lorenz, Ewald Kailberth und Franz Wirtensohn verabschiedet.



Der neue Vorsitzende Walter Weiss, der vor seinem Ruhestand in der IT-Branche tätig war, möchte die Mannschaftsstärke der aktiven Mitglieder in seiner vierjährigen Amtszeit von derzeit 26 auf 35 und den Frauenanteil auf 20 Prozent erhöhen. „Hartnäckig“ will der 61-Jährige zudem bei der Forderung nach einem neuen Feuerwehrgerätehaus bleiben. „Wir brauchen einen Ersatz für das untaugliche und für Feuerwehrleute gefährliche Haus“, forderte Weiss. Er verwies auf fehlende Parkplätze, unzureichende Umkleideräume und zu enge Durchgänge in dem Gebäude an der Wolfratshauser Straße. Zudem soll das alte Tanklöschfahrzeug durch ein LF-10-Fahrzeug ersetzt werden. „Die Lieferung wird aber wahrscheinlich frühestens 2025 erfolgen“, befürchtete Weiss.



2021 gab es 43 Einsätze

Die Freiwillige Feuerwehr verzeichnete im vergangenen Jahr insgesamt 43 Einsätze. „Ärgerlich dabei sind die vielen Fehlalarme durch vermeintliche Brandmeldungen im Gewerbegebiet“, bedauerte der Kommandant. Zufrieden zeigte er sich mit dem Einsatz der Jugendgruppe, die derzeit aus zwei Mädchen und sieben Jungen besteht. Bürgermeister Michael Müller dankte den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz. „Das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr“, erklärte er. Dass trotz jahrelanger Forderungen noch keine Sanierung beziehungsweise ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses erfolgt ist, liege vor allem am Standort des Grundstücks. Robert Schmid, der den verhinderten Kreisbrandinspektor Erich Zengerle und die Landkreisführung vertrat, kündigte seine Unterstützung für die Geltinger Kameraden an. „Ich bin jederzeit für euch da“, versicherte er.



Wirtensohn und Nagl seit 50 Jahren Mitglieder

Am Ende der Jahreshauptversammlung wurde Michael Prestel zum neuen Kassenwart gewählt. Die Kassenprüfung übernehmen Anton Nagl und Christoph Lempart. Für besondere Verdienste während seiner 25-jährigen Mitgliedschaft erhielt Martin Palik das Feuerwehrehrenzeichen. Über Urkunden freuten sich Franz Wirtensohn und Georg Nagl (beide 50 Jahre Mitglieder in der Feuerwehr) sowie Wendelin Schelle, Florian Seitz (beide 30 Jahre). Florian Wyrwoll (20 Jahre) und Thomas Schwellenbach (15 Jahre). Manuel Asenkerschbaumer wurde zum Hauptfeuerwehrmann



befördert. Peter Herrmann