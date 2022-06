Gemeinde Egling sucht Personal für Kindergärten

Von: Franca Winkler

Allein auf weiter Flur? Bis zum Jahr 2030 werden Hunderttausende Erzieherinnen fehlen. Die kindgerechte Betreuung ist in Gefahr. © Michael Schick/Imago

Egling – Trotz intensiver Bemühungen ist die Personalsituation in den Kindergärten und der Kinderkrippe der Gemeinde kritisch. Über diesen Punkt wurde kürzlich in der Gemeinderatssitzung abgestimmt.



Es habe bereits in den letzten Jahren eine hohe Fluktuation gegeben. Aktuell habe sich die Situation nochmals verschärft. Durch Kündigungen, Krankheit und Schwangerschaft bestehe die Gefahr, dass dauerhaft nicht genügend Personal für alle Gruppen zur Verfügung stehe.

Harter Wettbewerb um Fachkräfte

Dies hätte zur Folge, dass nicht mehr alle Kinder aus dem Gemeindegebiet einen Platz in Krippe oder Kindergarten erhalten. Im Hinblick auf den Anspruch auf Betreuung für alle Kinder müsse hier dringend nach Lösungen gesucht werden. Da auch in anderen Gemeinden ähnliche Probleme existieren, resultiere daraus ein harter Wettbewerb um Fachkräfte.



Die Räte Theresia Bauer, Florian Sperl, Michael Neubauer und Hans Spindler halten es daher für dringend erforderlich, Anreize für eine langfristige Beschäftigung in den Kindertagesstätten im Ort zu schaffen.

Die Gemeinde Egling verbessert die Bedingungen von Bewerbern bei einer Beschäftigung in der Gemeinde zum heutigen ersten Juni, folglich für alle Beschäftigten, unter anderem eine Personalwohnung, Fahrtkostenzuschuss, flexible Arbeitszeitmodelle, eine kostenlose Unterbringung der eigenen Kinder in den Kindertagesstätten der Gemeinde Egling sowie Treueprämien in Höhe von 250 Euro für jedes volle Kindertagesstätten-Jahr bis zum vollendeten fünften Lebensjahr.

Gemeinde Münsing will junge Menschen über Soziale Medien ansprechen

Weiterhin will die Gemeinde junge Menschen aktiv in sozialen Medien ansprechen und dafür eigene Gemeinde-Accounts, via Facebook und Instagram erstellen. Die Verwaltungen der Betreuungseinrichtungen werden diesbezüglich ermächtigt, mit Agenturen zur Unterstützung in der Personalfindung in Kontakt zu treten. Über die Ergebnisse der Aktivitäten soll der Gemeinderat regelmäßig unterrichtet werden.