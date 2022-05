Gemeinde Egling zeichnet drei besonders engagierte Bürger aus

Von: Franca Winkler

Feierliche Würdigung für großes Engagement in der Gemeinde: (v.l.) Bürgermeister Hubert Oberhauser und die Geehrten Bruno Dierl, Marlene Fleischmann und Valentin Brunner. © Gemeinde

Egling – In der vergangenen Woche wurden drei Ehrenamtsmedaillen für besondere Verdienste in der Gemeinde Egling verliehen. Die Preisträger sind: Marlene Fleischmann, Bruno Dierl sowie Valentin Brunner.

Für den Einsatz in der Pfarrgemeinde wurde Marlene Fleischmann ausgezeichnet. Als Lektorin, Aktive in der Seniorenhilfe, Kommunionshelferin und Unterstützerin der Flüchtlinge aus der Ukraine, sei sie eine „Powerfrau mit einem großen Talent zur Organisation“, ehrte sie Josef Kellner als Laudator und Vorsitzender des Eglinger Pfarrgemeinderats. Bürgermeister Hubert Oberhauser lobte sie als „eine, die nicht lang redet, sondern macht“. Fleischmann sei hervorragend vernetzt und unentbehrlich in der Kirche.



Für die Verdienste im Wasser- und Bodenverband Neufahrn erhielt ebenso Bruno Dierl eine Auszeichnung. Die Lobrede hielt Dritter Bürgermeister Heiko Arndt, der in Neufahrn auch ortsansässig ist. Bereits seit 1982 ist Dierl Vorsitzender des Verbandes und auch als Wasserwart für die Sicherheit des Trinkwassers verantwortlich. Im Neufahrner Trachtenverein ist Dierl ebenso bereits seit einigen Jahren aktiv. Der Rathauschef lobte ihn für seine Zuverlässigkeit in seinem „intensiven und bewegten Ehrenamtlichen-Leben“.



Ehrenämter sind unverzichtbar für Gemeinde

Die dritte Auszeichnung ging an Valentin Brunner, der 1952 zu den Gründungsmitgliedern des Schützenvereins gehörte und als Jugendwart arbeitete. Seit vielen Jahrzehnten ist Brunner ein aktiver Jäger und bei der Freiwilligen Feuerwehr Endlhausen war er viele Jahre Erster Kommandant. „Du warst für mich ein großes Vorbild“, sagte Feuerwehr-Kamerad Helmut Gröbmair in seiner Würdigung.



Wie unverzichtbar das Ehrenamt für die Lebensqualität in Egling ist, machte Bürgermeister Oberhauser bei der Ehrung im Vereinsheim deutlich: „Die ganze Vielfalt von der Musik bis zum Sport, von der Feuerwehr bis zur Jugendarbeit gäbe es nicht.“ Gerade jetzt, nach Corona, brauche es einen Aufbruch.