Gemeinde Königsdorf plant Waldkinderkarten mit Platz für 22 Kinder

Von: Sandra Gerbich

Schon im September soll ein Waldkindergarten in der Nähe der Jugendsiedlung Hochland den Betrieb aufnehmen. © Gerbich

Königsdorf – Natur als Lern-, Spiel- und Erfahrungsraum zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter: Das soll schon im September ein Waldkindergarten im Gemeindegebiet Königsdorf der Zielgruppe anbieten können.

Die Trägerschaft will jedoch nicht die Gemeinde übernehmen. Im Rahmen eines Interessensbekundungsverfahren soll zeitnah ein Betreiber gefunden werden.

Um die Zahl der verfügbaren Betreuungsplätze zu erhöhen, will Königsdorf einen neuen Waldkindergarten eröffnen. Schon im September soll er in der Nähe der Jugendsiedlung Hochland den Betrieb aufnehmen. „Der Termin ist freilich sehr sportlich“, erklärte Geschäftsleiter Andreas Baumann. Aber in Sachen Kitaplätzen brenne es an allen Ecken und Enden.



Derzeit laufen Grundstücksverhandlungen und die Abstimmung mit den Behörden, ließ Rainer Kopnicky wissen. Vorgesehen ist derzeit eine Gruppe mit maximal 22 Kindern. „Dafür müssen wir natürlich auch noch Personal finden“, ergänzte der Rathauschef.



Breiter aufstellen

Die Initiative stieß im Gemeinderat auf breite Zustimmung: „Solch ein Kindergarten war schon längst überfällig“, kommentierte Marlies Woisetschläger (UBL) das Vorhaben.

Sie sei froh, dass die Gemeinde mit der Gründung eines Waldkindergartens nicht nur per se die Zahl der Betreuungsplätze erhöhe, sondern sich Königdorf damit auch breiter aufstelle. „Die Zahl derer, die ihre Kinder bewusst in der Natur aufwachsen lassen möchten, steigt“, so die UBL-Vertreterin.

Auch Luise Seemayer (CSU) ist für den Waldkindergarten: „Konkurrenz belebt das Geschäft.“ Jedes Kind sei anders, sie ihre Umgebung erforschen zu lassen, findet sie eine tolle Idee. Darüber hinaus sei Königsdorf eine wachsende Gemeinde, die entsprechend höheren Betreuungszahlen gerecht werden müsse.



Die Trägerschaft wolle jedoch die Gemeinde nicht übernehmen, erklärte Baumann. Diese soll separat vergeben werden. Zu diesem Zweck soll es zeitnah ein Interessensbekundungsverfahren geben, in dem potenzielle Träger ihre Bereitschaft zur Übernahme anbieten können. Sandra Gerbich