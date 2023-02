Dietramszell stellt Bürgeranfragen für PV-Anlagen zurück bis Energieplan vorliegt

Photovoltaik-Anfragen

Von Michaela Schubert

Dietramszell - Welcher Standort geeignet ist und welche Kriterien für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage infrage kommen, unterliegt einer strikten Überprüfung. Der Gemeinderat Dietramszell befasste sich damit.

Dazu dient die Erstellung eines Energienutzungsplanes, der zwar in Dietramszell beauftragt ist, Ergebnisse liegen derzeit jedoch noch nicht vor. Aus diesem Grund beschloss der Gemeinderat unisono, Anfragen von Bürgern auf Eis zu legen.

„Die Erstellung eines Energienutzungsplanes (ENP) ist in Auftrag gegeben“, weitere Informationen kann Rathauschef Josef Hauser seinen Bürgern derzeit nicht geben, berichtete er in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Zulässigkeit von PV-Freiflächenanlagen, die im Außenbereich geplant werden sollen, erfordert einiges an Vorarbeit.

Um einen Bebauungsplan für die PV-Anlagen aufzustellen und die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans ausarbeiten zu können, erstellt die Bürgerstiftung Energiewende Oberland derzeit einen ENP für die Kommune. Das Ergebnis soll im Sommer vorliegen. „Wie sollen wir denn in der Zwischenzeit mit Anfragen von Interessenten umgehen?“, fragte Bürgermeister Hauser sein Gremium.

Die Ratskollegen diskutierten, ob es Sinn ergibt, Anfragen direkt an die EWO zu leiten und gleich mit in die Planung einfließen zu lassen. Alternativ könne man die Anliegen zurückstellen, bis ein verwertbares Ergebnis der EWO vorliege.

Elisabeth Disl (FW) äußerte ihre Bedenken hinsichtlich zusätzlich anfallender Kosten und schlug vor: „Wir sollten abwarten, bis die Ergebnisse von der Oberland da sind.“ Erst dann könne sich der Gemeinderat auch Gedanken über die Kriterien machen.“ Kollege Michael Häsch (CSU) ergänzte: „Wir haben den ENP deswegen beauftragt, dass wir sehen, was machbar ist“, und sprach sich ebenso dafür aus, abzuwarten, bis das Ergebnis des ENP vorliegt. Nach kurzem Gedankenaustausch sprach sich der Rat einstimmig dafür aus, die Anträge bis auf Weiteres zu vertagen.

Weiter diskutierte das Gremium, wer den Katalog, der festlegt, was bei der Antragstellung berücksichtigt werden soll, ausarbeiten wird. Bernhard Fuchs (FW) und Xaver Huber (BLD) der Arbeitsgemeinschaft Energie und Umwelt wollen hier „die Hutträger sein“ und die Kriterien mit Vorschlag ausarbeiten.