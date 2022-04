Gemeinderat Eurasburg über die Gestaltung der Albert-von-Iring-Straße

Albert-von-Iring-Straße: Solange gebaut wird, ist die finale Verkehrsregelung noch unklar. © Sappl

Eurasburg – Wie es mit der „unechten einbahngeregelten“ Albert-von-Iring-Straße weiter gehen sollte, besprach der Gemeinderat von Eurasburg kürzlich in einer Sitzung.



Seit der Bau des Supermarktes und des Loisachhofs begonnen hat, darf dieser nur noch in eine Richtung befahren werden, und zwar von der Staatsstraße 2370 (Wolfratshauser Straße) kommend in Richtung Schlossberg. Anwohner hingegen sind von dieser Regel ausgenommen.



Bewohner des Ahornweges legten Erstem Bürgermeister Moritz Sappl eine Unterschriftenliste vor. Ziel der Sammlung ist die Aufhebung dieser unechten Einbahnregelung.

Anlass der Beschwerde ist der Kindergarten am Ende des Ahornweges, die durch die Verkehrsänderung stärker befahren ist, weil Ortskundige häufig nicht wie vorgesehen über die Beuerberger Straße, sondern durch die Parkstraße sowie Birkenallee und den Ahornweg zur Wolfratshauser Straße fahren.

Durchschnittlich circa 800 Kraftfahrzeuge

Aus diesem Grund wurden im Sommer vergangenen Jahres Verkehrsmessungen an sechs verschiedenen Standorten durchgeführt. Diese ergaben, dass täglich durchschnittlich circa 800 Kraftfahrzeuge durch die Beuerberger Straße fahren. Auf der Albert-von-Iring-Straße fuhren im betrachteten Zeitraum etwa 500 und auf dem Ahornweg rund 400 Fahrzeuge.

Das von der Gemeinde mit der Erstellung eines Verkehrskonzepts beauftragte Ingenieurbüro Modus Consult aus Ulm gab an, dass dies aus verkehrsplanerischer Sicht trotz der 1.700 Fahrzeuge in 24 Stunden eine geringe Verkehrsmenge sei. Reiner Neumann vom Ingenieurbüro stellte die Analyse vor und hielt eine Befahrung der Albert-von-Iring-Straße in beide Richtungen für unproblematisch.

Die Gemeinde solle sich dann aber Gedanken zur Gestaltung des Verkehrsraumes machen, sodass sich „alle vernünftig bewegen können – Radfahrer, Fußgänger, Autos“, erläuterte Neumann.

Gemeinderatsmitglied Peter Goepfert äußerte den Vorschlag, sämtliche Kraftfahrzeuge mehr oder weniger komplett aus der Albert-von-Iring-Straße zu verbannen und fragte: „Ist es denn so schlimm, wenn Autos zum Schlossberg durch die Beuerberger Straße fahren?“ Neumann hielt die „Anlieger frei“-Idee für kritisch, aber eine Art „offene Straße“ für machbar.

Viel Spielraum

Seiner Vorstellung zufolge könne man „einen Charakter schaffen, der alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt zulässt“, gab Neumann an. Im Grunde entspräche das einer gemischt genutzten Verkehrsfläche. „Das Niveau des Verkehrsaufkommens ist extrem niedrig, die Verkehrsmengen lassen hier unheimlich viel Spielraum zu.“

Eine schnelle Änderung wird es wohl nicht geben, denn direkt in der Nachbarschaft des Loisachhofs werde mit dem Bau des „Wohnen mit Service“-Projekts begonnen.

Das heißt, es muss mit einer längerfristigen Baustelle gerechnet werden, erläuterte Sappl, erst danach ist eine Entscheidung sinnvoll. „Eine fertige Lösung gibt es nicht, Ziel sollte es aber sein, den weiterführenden Verkehr über die Beuerberger Straße zu führen“, betonte Bürgermeister Sappl.