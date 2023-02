Gemeinderat gegen Attenhausen-Solarpark – Eigentümer zieht Angebot zurück

Von: Franca Winkler

Icking setzt auf Solar: Die Suche nach einem geeigneten Standort geht aber weiter. © panthermedia/olly18

Icking - Die Erleichterung kam nach gut zwei Stunden Diskussion in der Gemeinderatssitzung: Der Eigentümer zieht sein Angebot zurück, dass auf seinem Grund bei Attenhausen ein Solarpark errichtet werden könne.

In der jüngsten Sitzung ging es emotional zu: Die gut 40 Zuhörer, vermutlich zumeist aus dem Ickinger Ortsteil Attenhausen, positionierten sich gegen das umstrittene Solar-Projekt „Kaltenbrunn“. Zuvor hatten sie eine schriftliche Stellungnahme eingereicht.

Daraus geht hervor, eine PV-Anlage in Kaltenbrunn würde „unweigerlich das ganze Erscheinungsbild Attenhausens vernichten und das Leben eines Großteils der Bewohner erheblich beeinträchtigen“. Akzeptabel hingegen sei die Fläche, auf der die Geothermie-Bohrungen stattgefunden haben.



Die Räte debattierten fast zwei Stunden, aber zu einer Entscheidung kam es nicht. Nicht zuletzt auch deshalb, da der Investor bislang nicht offengelegt hat, was genau gebaut werden soll. In den vorliegenden Anträgen ist von Solarmodulen die Rede, aber auch von diversen Nebenanlagen. Dazu gehören Batteriespeicher, Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff sowie Kühllager für die Zwischenlagerung von chemischen und medizinischen Produkten von einem Pharmaunternehmen aus Martinsried als auch der in Penzberg ansässigen Firma Roche.



Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) betonte, dass bei dem Bau des Solarparks nur das zugelassen werden soll, „was zur Betreibung der Anlage zwingend notwendig ist“, anstatt die wirtschaftlichen Interessen eines Investors zu bedienen.



Kritik gab es insofern auch für den Investor, da bislang nicht eingewilligt wurde, der Gemeinde eine Beteiligung zugestanden hat. Das gelte in erster Linie für ein Veto-Recht bei einem möglichen Verkauf. So soll vermieden werden, „damit der Träger das Projekt nicht an einen Energie-Konzern überträgt“, erläutert Reithmann. Dieser Punkt sei „zwingend“, der Kriterienkatalog nicht verhandelbar.



Am Ende der Diskussion konnte die Rathauschefin nur ein Stimmungsbild unter den Gemeinderäten abfragen. Einigkeit bestand darin, dass es für die Anwohner in Attenhausen nicht zumutbar sei, Solarpaneelen auf einer Fläche von fünf Hektar bis zur Wohnbebauung vorzusetzen. Großen Jubel gab es aus dem Publikum für die Nachricht des Eigentümers, der mitten in der Debatte verlauten ließ: Bei so wenig Zustimmung wolle er das Grundstück nicht mehr zur Verfügung stellen.



Favorisiert wurde die frühere Geothermiefläche. Diese sei abgelegener und weniger einsehbar. Bei dem dritten möglichen Standort auf einem Feld an der B11 zwischen Icking und Ebenhausen begannen die Räte eine Grundsatzdebatte was wichtiger sei: das Landschaftsbild oder die Energiewende.



Zum Schluss war man sich dann aber einig, dass der Investor die Planungen zu den Nebenanlagen offen legen und den Bedingungen der Gemeinde zustimmen soll. Das sorgte erneut für Applaus.