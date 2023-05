Geringe Pacht – Gemüse anbauen auf einem Sonnenäcker in Peretshofen

Von: Michaela Schubert

Pachtplätze frei: Auf dem Bio-Sonnencker in Peretshofen bietet die Solidargemeinschaft Hobbygärtnern an, dort selbst an- zubauen. © Solidargemeinschaft Oberland

Dietramszell - Wer Gemüse, Kräuter und Blumen für wenig Geld anbauen will und selbst keinen Garten hat, kann künftig auf einem der Sonnenäcker in Peretshofen aktiv werden.

„Immer mehr Menschen aus der Region legen Wert darauf, zu wissen, wo ihr Essen herkommt, erklärte Adriane Schua, Vereinsvorsitzende der Oberland Solidargemeinschaft in einer Pressemitteilung.

Umso besser, dass die Solidargemeinschaft Oberland auf ihren Sonnenäckern in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach Anbauflächen für Gemüse und Co gegen eine geringe Pacht vermietet. Sonnenäcker bereichern nicht nur den Speiseplan, sondern bieten auch Gelegenheit, die Natur zu erleben: Der Anbau auf den Parzellen sensibilisiert für natürliche Naturkreisläufe, regionale Lebensmittel und das Erleben der Schöpfungskette eines Lebensmittels, was auch für Familien eine sehr wertvolle Erfahrung sein kann.



Laut Schua ist die Nachfrage groß. Interessenten für ein Stück Feld in Lochham bei Holzkirchen müssten sich noch gedulden. Hier gebe es die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzten zu lassen. „Auf dem Bio Acker in Peretshofen bei Geretsried sind derzeit allerdings noch freie Plätze verfügbar“, erklärte Schua.



Ziel des Projektes Sonnenäcker der Solidargemeinschaft ist der Erhalt der Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen in der Region. Dieses verfolgt der Verein durch bewusstseinsbildende Arbeit mit Menschen der Region auf vielen Ebenen.



Das Prinzip zum Mitmachen ist simpel: Für 66 Euro erhält man einen vom Landwirt saatfertig vorbereiteten Bifang – das ist ein 100 Meter langer Kartoffeldamm – auf dem die Hobbygärtner selbst anbauen können, allerdings ohne mineralischen Dünger und chemischen Pflanzenschutz, denn die sind nicht erlaubt. Auf Anfrage werden gerne auch kleinere Parzellen vergeben.

Zur Pacht

Informationen telefonisch bei Adriane Schua: 08024/473512 oder per E-Mail an: Adriane.Schua@miesbacherland.info oder online auf: www.miesbacherland.info und www.toelzerland.com.