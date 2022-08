Geretsried: AOK und DLRG starten gemeinsame Aktion und helfen beim Schwimmunterricht

Teilen

Stellten ihr Erlerntes bei einer großen Abschlussaktion unter Beweis: Die „Sicheren Schwimmer“ und einer ihrer Trainer. © DLRG

Geretsried – Alleine mit vielen Kindern im Hallenbad, darunter dann viele unsicher im Wasser oder gar Nichtschwimmer: Das kann zum Albtraum werden – ist für Lehrer im Unterricht aber viel zu oft Realität. Um diesem Problem entgegenzuwirken, haben Wasserretter der DLRG und die Krankenkasse AOK die Aktion „Sichere Schwimmer“ ins Leben gerufen.



Ausgebildete DLRG-Trainer begleiteten die Grundschulklassen während des Schulschwimmens und gewährleisteten so die Sicherheit am und im Becken. Außerdem konnten die Experten ihr Wissen rund um das Rettungsschwimmen an die Schüler weitergeben.

Unterstützt wird die Aktion von der AOK. Auch in Geretsried waren zwei ehrenamtliche Ausbilder der DLRG Geretsried regelmäßig beim Schwimmunterricht der Isardamm-Grundschule und der Karl-Lederer-Grundschule. „Dank des zusätzlichen Trainer können die Kinder in kleineren Lerngruppen aufgeteilt und individueller betreut werden.

Dies ermöglicht einen größeren Lernerfolg und sorgt auch bei schwächeren Schwimmern für sicheren Spaß im Wasser“, heißt es in einer Mitteilung.

Zum Ende des Schuljahres durften die Kinder ihr Erlerntes nun unter Beweis stellen. Mit Geschenken der AOK und zahlreichen Schwimmabzeichen im Gepäck gingen die Schüler danach in ihre wohlverdiente Sommerpause. Nach den Ferien geht es für die nächsten Schüler zum Schwimmen.