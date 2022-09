Geretsried: Auftakt der „Jazz dahoam“-Konzertreihe lockt viele Besucher in Ratsstuben

Erhielten viel Applaus vom Publikum: die musikalische Familie Vollmer auf der Bühne im Ratsstubensaal. © Peter Herrmann

Geretsried – Zum wiederholten Male stand der Geretsrieder Filmmusikkomponist, Gitarrist und Bassist Titus Vollmer zusammen mit seiner Familie auf der Bühne in den Ratsstuben.

Titus Vollmer trat zusammen mit Frau Paloma Vollmer-Ohm (Saxofon) und seinen drei Söhnen Elias (Klavier), Victor (Gitarre) und Titus Junior (Gesang) auf. Unterstützung kam von Schlagzeuger Peter Oscar Kraus.

Anita Zwicknagl vom Kulturamt begrüßte rund 80 Besucher zum Konzert und hielt sich nicht mit einer langen Vorrede auf. Denn gleich die erste Ray-Charles-Coverversion „Mess around“ zeigte das Können der Vollmers. Während Sänger Titus Junior im Abendanzug den charmanten Entertainer verkörperte, blies Mutter Paloma kraftvoll ins Saxofon.

Das virtuose Klavierspiel von Elias kam dann bei einer Eigenkomposition zur Geltung, bei der Titus Junior und der nur für dieses Liebeslied auf die Bühne geholte Enno Lug sangen.



In den folgenden Stücken waren auch die etwas dunkleren Stimmen von Victor und Schlagzeuger Oskar Peter Kraus zu hören. Zur fetzig interpretierten Wilson-Pickett-Nummer „Don’t let the green grass fool you“ klatschte dann kurz vor der Pause erstmals das Publikum lautstark mit.

Konzert im Ratsstubensaal vom Blues bis Country

Im zweiten Konzertteil verschoben sich die Schwerpunkte etwas mehr vom Jazz und Swing in Richtung Blues und Country. Besonders viel Applaus gab’s für die lässige Interpretation des Ray-Charles-Klassikers „Let’s go get stoned“ und den „Bartender‘s Blues“.



Den Zuhörern reichte das aber noch nicht, sodass sie von den der Musikerfamilie mit zwei Zugaben verwöhnt wurden. Gemeinsam mit Bühnengast Maxi Nachtmann von den Bonny Tones bewiesen die vielseitigen Vollmers nun, dass sie auch Rock’n’Roll beherrschen. Mit der abschließenden Eigenkomposition „Isabella“ gaben die Musiker im vielstimmigen Chor ein nicht ganz ernst gemeintes polygames Liebeslied zum Besten. Peter Herrmann

„Jazz Dahoam“ im Ratsstubensaal Am Samstag, 24. September, spielt um 19 Uhr das Cicos Jazz Orchester. Das Repertoire umfasst Swingmelodien, Blues, Funk und Jazzklassikern. Bevor die Konzertreihe in die Winterpause geht, tritt die Ludwig Seuss Band am Sonntag, 25. September, um 10 Uhr auf. Die Band steht für die Musikrichtungen Blues und Zydeco.