Geretsried: AWO ehrt Mitglieder - Halba engagiert sich seit 50 Jahren

Von: Peter Herrmann

Die stellvertretende AWO-Kreisvorsitzende Luise Gams (r.) ehrte die langjährige Ortsvorsitzende Erika Halba (Mitte) und Ingrid Antoch (10 Jahre Mitgliedschaft). © Herrmann

Geretsried – Ganz im Zeichen von Ehrungen stand die jüngste Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Geretsried.

Dass einige der ausgezeichneten Mitglieder nicht persönlich erscheinen konnten, tat der geselligen Stimmung im Schützenheim an der Jahnstraße keinen Abbruch.

„So aufgeregt wie heute, war ich schon lange nicht mehr“, gestand Erika Halba. Bei der Jahresversammlung blickte die Ortsvorsitzende etwas wehmütig auf die vergangenen Jahre zurück. So führt sie mit ihrer Stellvertreterin Anni Osterer zwar noch Sammlungen für wohltätige Zwecke durch. Während der Corona-Kontaktbeschränkungen war dies jedoch eine nicht zu unterschätzende Herausforderung.

Auch beim Kinderkleidermarkt ist der Andrang längst nicht mehr so groß wie etwa in den 1990er-Jahren. „Heute kaufen viele junge Mütter oft übers Internet ein“, vermutete Halba. Der erzielte Erlös der Kleidermärkte geht an Bedürftige, den AWO-Kindergarten und an die Geretsrieder-Wolfratshauser Tafel. Selbstverständlich gab es auch Ausnahmen. So durften sich afghanische Flüchtlingsfamilien einmal mit gebrauchter Baby- und Kinderkleidung und anderen gespendeten Artikeln versorgen.



Blumenstrauß und Urkunde

Gratulationsbesuche bei AWO-Mitgliedern, die runde Geburtstage feiern, enden mittlerweile an der Haustüre oder am Briefkasten. „Durch Corona ist viel kaputt gegangen: Früher wurden wir öfter zu einem Glas Sekt oder Kaffee und Kuchen reingebeten“, bedauerte Halba. Grund zum Feiern hatte sie im Schützenheim mit rund 40 erschienenen Mitgliedern dennoch.

Die stellvertretende AWO-Kreisvorsitzende Luise Gams nahm den Weg aus Lenggries auf sich, um Erika Halba einen Blumenstrauß und eine Urkunde zur 50-jährigen Mitgliedschaft zu überreichen. Den Überredungskünsten der damaligen Bürgermeistergattin Hansi Schneider war es zu verdanken, dass sich Halba 1972 dem Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt anschloss.

Dass die mittlerweile 81-jährige Witwe 50 Jahre später immer noch im Vorstand engagiert ist, hätte sie selbst am wenigsten vermutet. „Sie ist wirklich mit dem Herzen dabei und hat sich immer für die Schwachen eingesetzt“, lobte Gams. Weitere Ehrungen erhielten Annemarie und Franz Ruhland (jeweils 40 Jahre) sowie Gisela Lucht, Ingrid Antoch und Johann Hirsch (jeweils 10 Jahre). Nun wünscht sich Erika Halba nur noch, dass bald eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für ihr Vorstandsamt gefunden wird.