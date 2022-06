Geretsried bekundet ernsthaftes Interesse an einem Familienstützpunkt

Von: Viktoria Gray

In der größten Stadt im Landkreis soll ab 2023 ein Familienstützpunkt entstehen. Hier das Ortsschild am Karl-Lederer-Platz. © Gray

Geretsried – In der jüngsten Geretsrieder Stadtratssitzung waren sich die Räte zwar einig, dass der Bedarf eines Familienstützpunktes da ist, für Unmut sorgte bei einigen Räten jedoch die Tatsache des finanzierens.

Mit Familienstützpunkten möchte das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales ein niederschwelliges Bildungs- und Unterstützungsangebot für Familien zur Stärkung der Erziehungskompetenzen schaffen. Die von der Fachstelle Familienförderung im Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen zuständige Bianca Ludwig, stellte das Projekt in der Stadtratssitzung vor. Ludwig betonte, dass die Stützpunkte dort entstehen sollen, „wo fachlicher Bedarf ist und ein Aufbau zielführend ist“. Dazu habe es eine Bestandserhebung gegeben, eine Sozialraumanalyse und eine Elternbefragung (wir berichteten). Aus den Ergebnissen ziehe man den Schluss, dass ein Familienstützpunkt in Geretsried am sinnvollsten sei. Ein weiterer sei in Kochel geplant. Insgesamt seien bisher 380 solcher Familienstützpunkte in Bayern entstanden. „Aber noch keiner im Landkreis“, wie Ludwig erklärte.



Die Finanzierung würde sich der Landkreis dann schließlich mit der Kommune teilen. Für die pädagogische Fachkraft, die zehn Wochenstunden in der Anlaufstelle arbeiten soll, fallen demnach 12.500 Euro an, die die Stadt Geretsried in ihrem Haushalt dafür bereitstellen müsste.



Die Finanzierung sei Sache des Landkreises

Die Tatsache, dass die Stadt diese Aufgabe übernehmen soll, wobei es eigentlich Sache des Landkreises wäre, sorgte vor allem bei Hans Ketelhut (CSU) für Unmut: „Das ist Grundaufgabe des Staates. Ich habe das Gefühl, dass hier wieder die Arbeit auf die Kommunen abgewälzt wird.“ Auch Volker Reeh (Geretsrieder Liste) schloss sich Ketelhut an. Denn das Projekt sei Sache des Landkreises, der „über die Kreisumlage finanziert“ werde. „Führen sie diese Diskussion im Kreisausschuss“, sagte Reeh. Detlev Ringer (Grüne) fragte außerdem, ob es eine Gegenfinanzierung gebe.



Neben dem Gegenwind sprachen sich aber auch einige Stadträte für das Projekt aus. „Ich glaube, dass steht der Stadt gut an. Wir werden in den nächsten Jahren mehr Bedarf haben, deshalb befürworte ich das Projekt“, sagte etwa Martina Raschke (Grüne). „Ja, es kostet was, aber wir brauchen das in Geretsried“, stimmte auch Sabine Lorenz (CSU) zu. Zustimmung bekundete außerdem Ann-Kathrin Güner (Freie Wähler): „Soziales soll am Besten immer nichts kosten, dabei ist das hier so ein geringer Betrag für eine so gute Sache.“ Sie fände es schade, wenn das Projekt es nur am Geld scheitere.



Förderrichtlinien sollen erarbeitet werden

So kritisch die Räte Reeh und Ketelhut die Mitfinanzierung des Familienstützpunktes auch beurteilten, so bekundete das Gremium schlussendlich doch einstimmig ein ernsthaftes Interesse an der Einrichtung eines Familienstützpunktes ab 2023. „Ja, super“, freute sich Bürgermeister Michael Müller, der schon darauf gefasst war, Stimmen zu zählen. Ebenso zeigte sich Ludwig erleichtert. In der Diskussion um die Mitfinanzierung hatte sie zwar Verständnis gezeigt, trotzdem mahnte sie: „Es war schwierig, das Thema überhaupt so weit zu bringen.“



Noch heuer werde der Jugendhilfeausschuss die Förderrichtlinien erarbeiten. Auf Trägersuche wolle man 2023 gehen, wie Ludwig erklärte. Der Familienstützpunkt soll dann an eine bestehende Struktur angeschlossen werden. „Es sollen vorhandene Räumlichkeiten genutzt werden“, erklärte die Projektleiterin.