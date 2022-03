Geretsried: Blitzmarathon-Bilanz - Mehr Geschwindigkeitssünder als im Vorjahr

Von: Viktoria Gray

Teilen

Kelle raus: Wer in der 70er-Zone zu schnell unterwegs ist, wird von der Polizeihauptmeisterin heraus gewunken und zur Kasse gebeten. © Gray

Geretsried – Vergangenen Donnerstag, 24. März, fand in Bayern und weiteren Bundesländern in Deutschland der 24-Stunden-Blitzermarathon statt. Auch am bekannten Kontrollpunkt an der B11 in Geretsried standen Polizisten und laserten fleißig.



Die Bilanz, die Polizeihauptmeister Jürgen Geigenfeind von der Polizeiinspektion Geretsried an diesem Tag zieht, fällt relativ mild aus. In dem Zuständigkeitsbereich der Geretsrieder Polizei blitzten die Beamten innerhalb von 24 Stunden an verschiedenen Standorten.

Dabei wurden nur 15 Fahrzeuge beanstandet. „Das ist extrem wenig, wenn man bedenkt, was für ein Zulauf an diesem Tag herrschte“, erklärte Geigenfeind. Den schwerwiegendsten Verstoß erlaubte sich dabei ein Fahrer bei Ascholding. Mit 77 Stundenkilometer innerorts war er 27 Stundenkilometer zu schnell unterwegs.

Immer noch besser als der traurige Höchstwert, der bei einem Autofahrer bei Unterhaching gemessen wurde. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in ihrer Blitzmarathon-Bilanz bekannt gab, fuhr der Fahrer anstatt der erlaubten 80 Stundenkilometer 190.

Auch insgesamt habe die Bayerische Polizei deutlich mehr Geschwindigkeitssünder erwischt als im Vorjahr. So waren es heuer insgesamt 9.756 und im vergangenen Jahr noch 7.036.

Höhere Bußgelder

Dabei sind die Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen deutlich höher geworden. So gilt mittlerweile ab 11 bis 15 Stundenkilometer innerorts zu schnell ein Bußgeld von 50 Euro, außerorts ein Bußgeld von 40 Euro. Außerdem kommt es auf die Fahrzeugart an - wenn es sich um einen Lastwagen, Gefahrguttransporter oder etwa einen Pkw mit Anhänger handelt, „dann kann es nochmal deutlich teurer werden“, erklärte Polizeihauptkommissar Lars Werner. Bis 55 Euro könne man bar oder mit EC-Karte zahlen.

Die Raser aus Altersgruppen herauszufiltern, „sei schwierig“, sagte Werner. „Das sind immer nur Momentaufnahmen.“ Zwar seien junge Menschen schon öfter mal in Verkehrsunfälle verwickelt, dass liege aber auch an den anfänglichen Fahrfehlern.



Vermehrte „Handy-Verstöße“

Stark auffallend seien vermehrte „Handy-Verstöße“. „Die kosten 100 Euro und einen Punkt in Flensburg, egal ob innerorts oder außerorts“, sagte Werner.

Es sei sehr erschreckend, dass es immer mehr Unfälle gibt, die sich die Polizei aus ihrer Sicht nicht erklären könnte. Werner vermutet aber, dass „Ablenkung im weitesten Sinne“ dafür verantwortlich ist. „Was Handys betrifft ist für mich noch nicht der Piek erreicht, was die Unfallzahlen angeht.“ Die Dunkelziffer sei sehr hoch.

Insgesamt hielten sich 25 Autofahrer im Tölzer Landkreis am Donnerstag nicht an die erlaubten Geschwindigkeiten. Spitzenreiter im Landkreis war ein Fahrer bei Wolfratshausen. In einer 70er-Zone hatte der Pkw-Führer 140 Stundenkilometer auf dem Tacho. „Eine Überschreitung von 44 Stundenkilometer“, bedauerte Werner.