Geretsried: Ehemaliger Bundestagsabgeordneter fordert Diplomatie in Ukraine Krieg

Von: Viktoria Gray

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linken: Andreas Wagner. © privat

Geretsried – Jüngst appellierte der ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linken Andreas Wagner an die Wahlkreisvertreter bei den Abstimmungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine alle Möglichkeiten auszuschöpfen.

In dem offenen Brief an den Grünen-Abgeordneten Karl Bär und den CSU-Abgeordneten Alexander Radwan betont Wagner, dass der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine ein Verbrechen sei, „inakzeptabel und mit nichts zu rechtfertigen“. Mit seinen Gedanken ist er bei den Menschen, die Schutz und Sicherheit brauchen. „Eine weitere Eskalation des Krieges trägt nicht dazu bei und muss verhindert werden“, schreibt Wagner. Der Angriffskrieg von Putin dürfe keine „Dynamik entwickelt, die die Existenz des Lebens auf der Erde gefährdet“. Erforderlich sei „eine diplomatische Offensive auf allen Ebenen und Vermittlungsbemühungen durch an dem Krieg unbeteiligte Drittstaaten“, heißt es in dem Schreiben.



Konflikte würden mit zunehmender Eskalation eine Eigendynamik entwickeln. Von der Bundesregierung erwartet der Geretsrieder deshalb ein vernünftiges Konfliktmanagement. „Genauso, wie von der Bundesregierung ein vernünftiges Pandemiemanagement erwartet werden kann, um die Infektionsdynamik zu bremsen“, meint Wagner.



„Die Menschen brauchen Frieden“

Neben einer unmissverständlichen Botschaft an Russland, dass der Angriffskrieg inakzeptabel ist, müsse deutlich zum Ausdruck gebracht werden, dass kein Land an einem weiter eskalierenden Krieg Interesse habe. „Die Menschen brauchen Frieden und Sicherheit“, schreibt er.



Ein wichtiger Schritt in Wagners Augen ist der des UN-Generalsekretärs António Guterres. Dessen derzeitigen Vermittlungsbemühungen würden Respekt und jede Unterstützung verdienen. Nun notwendig seien laut des Geretsrieders „eine massive Aufstockung staatlich finanzierter humanitärer Hilfe, insbesondere zur Versorgung von Schwerstverletzten und traumatisierten Kriegsopfern“. Außerdem ein Notprogramm zur Abmilderung von Kriegsfolgen wie Hunger und Armut in der Ukraine und weltweit.



Waffenlieferung in Kritik

Er halte es für einen „Irrglauben“, dass der Krieg gegen die Atommacht Russland gewonnen werden kann. „Selbst dann, wenn es Jahre dauert und die Ukraine mit Waffen versorgt wird“, erklärt er. Zudem kritisiert Wagner die Waffenlieferungen, denn diese mögen zwar hilfreich bei der Bekämpfung und Vernichtung des Feindes sein, würden aber keine Sicherheit bringen.



Seiner Ansicht nach sei es das beste, eine schnelle Einstellung der Kämpfe zu erreichen. Die Ausweitung des Krieges wie ein „Krebsgeschwür und einen möglichen Atomkrieg“ dürfe man nicht riskieren. Es hätte unabsehbare Folgen für die Menschheit und die Lebensgrundlagen. „Ich ermutige Sie, bei den Abstimmungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg ihrem Gewissen zu folgen und nicht der Fraktionsdisziplin“, schreibt Wagner abschließend.