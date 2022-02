Geretsried: Erster Standort für Picknick-Bank im Stadtwald festgelegt

Von: Viktoria Gray

Die Beschaffung der neuen Jugendbänke soll nach der Genehmigung des städtischen Haushalts erfolgen. © Stadt Geretsried

Geretsried – Der Geretsrieder Jugendrat hat gemeinsam mit dem städtischen Bauamt eine erste Aufstellfläche für eine der neuen Jugendbänke bestimmt.

Die überdachte Picknick-Bank soll künftig im Stadtwald in der Nähe des Boxsacks am Bewegungsparcours eine neue Heimat finden. „Ich freue mich, dass Jugendrat und Verwaltung hier so gut zusammenarbeiten und wir schon bald die erste Bank aufstellen können“, freut sich Jugendreferent und Stadtrat Felix Leipold (FW/FDB). Die Örtlichkeit in der Nähe des Bewegungsparcours sei zudem absolut passend.

„Die Jugendräte sehen an dieser Stelle den klaren Bedarf für eine solche Sitzmöglichkeit“, sagt auch Stadtjugendpflegerin Julia Brandner. Die Bank sei dort mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß ideal erreichbar und zugleich so gelegen, dass keine Anwohner - etwa durch Musik - gestört werden könnten.

Der Jugendrat hatte seinen Antrag für drei überdachte Picknick-Bänke für Jugendliche bereits Ende 2021 in den Stadtrat eingebracht. Dieser hatte dem Wunsch entsprochen und zugesagt, Finanzmittel im städtischen Haushalt vorzusehen. Der Jugendrat wird sich nun mit maximal 4.000 Euro an der Anschaffung der Bänke beteiligen.

„Raum für Spaß und Zeit im Freien“

Auch Isabella Schrills, erste Sprecherin des Jugendrates ist von den Picknick-Bänken überzeugt: „Jugendliche brauchen einen Treffpunkt im Freien, an dem sie die Möglichkeit haben, sich jederzeit zu treffen und einfach mal von dem Alltagstrott abschalten zu können.“ Gerade in der Pandemie sei die soziale Distanz ein großes Problem. Mit den Jugendbänken ermögliche man jungen Menschen einen „Raum für Spaß und Zeit im Freien“.



Eric Buchalik, zweiter Sprecher des Gremiums, betont, dass „die Jugendbänke ausdrücklich gewünscht“ gewesen sind. „Damit zeigen wir, dass wir die Anliegen ernst nehmen“, erklärt er. Die Jugend hätte mit dem aktuellen Jugendrat eine starke Stimme im Stadtrat.



Schon damals hatte sich die Zweite Bürgermeisterin Sonja Frank für Jugendbänke stark gemacht. „Jetzt, einige Jahre später, ist das Thema erneut aufgeflammt und wir stehen kurz vor der Umsetzung“, fasst Leipold abschließend zusammen. Die Beschaffung der neuen Jugendbänke soll nach der Genehmigung des städtischen Haushalts erfolgen. Die Aufstelltermine werden dann rechtzeitig bekannt gegeben.