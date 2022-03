„Nur schwer verständlich“

Geretsried: Express-Bus-Linie nicht attraktiv genug

Von: Viktoria Gray

Teilen

An dem Hollywood-Sign-ähnlichen Geretsried-Schild nach dem Kreisel neben der B11 fahren trotz Expressbuslinie täglich 40.000 Autos vorbei. © Gray

Geretsried – Bürgermeister appelliert: „Wir müssen die Chance nutzen“ - Grünen-Stadtrat bringt Ideen ein.

In einem Statement, dass jüngst die Redaktion erreichte, kritisiert Bürgermeister Michael Müller (CSU) die unausgelastete Nutzung der Expressbus-Linie X970 von Bad Tölz nach Starnberg. Von Seiten des Landkreises komme zu „wenig Schubkraft für wirksame Maßnahmen“. Auch Grünen-Fraktionssprecher Peter Curtius stellte bei der Stadt zwei Anträge, die die „X-Bus-Linie sowie die E-Mobilität“ betreffen.

Wie berichtet, nahmen die Expresslinien X320 und X970 Mitte Dezember vergangenen Jahres den Betrieb auf. Nun gab es kritische Töne zur Linie X970, die Geretsried betrifft.

„Wir müssen die Chance nutzen, die der alle 20 Minuten verkehrende X-Bus für uns bietet“, appelliert Müller in seinem Statement. Die größte Herausforderung sei dabei, dass das eigene Auto immer noch einen zu hohen Stellenwert genieße. „Nur so ist zu erklären, dass auf der B11 nach wie vor über 40.000 Autos täglich verkehren, während der X-Bus daneben leer unterwegs ist“, moniert der Bürgermeister.

Michael Müller Bürgermeister von Geretsried © Redaktion

Um wirksame Änderungen zu erreichen, sei „ein klarer politischer Gestaltungswille und eine konsequente Änderung der Rahmenbedingungen und Prioritäten der Stadt- und Verkehrsplanung“ erforderlich.

Drei Einflussmöglichkeiten

Bedauerlicherweise komme laut Müller seitens des Landkreises „zu wenig Schubkraft für wirksame Maßnahmen der Attraktivitätssteigerung“. Auf Nachfrage sei nur mit einem Schulterzucken reagiert worden. Landrat Josef Niedermaier habe lediglich auf die fünfjährige Anlaufphase verwiesen. „Das ist uns zu wenig. Wir wollen in Geretsried nicht fünf Jahre warten und diese Chance am Ende verspielen“, erläutert der Bürgermeister weiter.



Geretsried habe als Stadt drei Einflussmöglichkeiten, die der Bürgermeister aufzählt. So könne man kurzfristig ordnungsrechtliche Maßnahmen wie ein Parkraummanagement anordnen. „Diese sind aber erfahrungsgemäß unpopulär, wie die langwierige Debatte um den Karl-Lederer-Platz gezeigt hat“, erklärt Müller.



Mittelfristig könne man Schwerpunkte zur Förderung von Fuß-, Radverkehr und Stadtbus setzen und langfristig würden Verkehrsinfrastrukturprojekte wie die Verlängerung der S7 wirksam dazu beitragen, die Emissionen aus dem Verkehrsbereich zu beseitigen. Letztere, langfristige Möglichkeit sei aber sehr von den Entwicklungen in Freistaat und Bund abhängig.

Schließlich schreibt Müller, dass der „Arbeitskreis Verkehr umgehend einberufen und zusätzlich weitere Akteure der Mobilitätswende mit an den Tisch geholt“ werden.

„Nur schwer verständlich“

Auch Grünen-Fraktionssprecher Peter Curtius äußerte sich kritisch zu der geringen Auslastung der Expresslinie. „Es ist nur schwer verständlich, wenn ein X-Bus im 20 Minuten-Takt für circa 2,2 Millionen Euro leer zwischen Starnberg, Wolfratshausen, Geretsried und Bad Tölz pendelt“, findet der junge Politiker.

Stadtrat Peter Curtius (Grüne) © privat

Er wolle das Auto nicht verteufeln, dem Bus aber eine „bessere Chance geben“. Curtius beantragt demnach eine Prüfung, inwieweit der Stadtbus an den Takt des Expressbusses angepasst sei. Er fordert die Linie gegebenenfalls mit alternativen Verkehrsmitteln besser zu verknüpfen.

Weiter beantragt der Fraktionssprecher zu prüfen, ob es Sinn mache, E-Autos etwa durch bevorrechtigtes Parken oder reduzierte Parkgebühren besonders zu fördern.

„Der Umstieg auf Alternativen jenseits des Autos ist unser klares Ziel für eine gesunde Umwelt, weniger Lärm und mehr Lebensqualität in unserer Stadt“, so der Grünen-Stadtrat. Dafür brauche man in seinen Augen vor allem ein besseres und attraktiveres Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel sowie eine gute Vernetzung aller Verkehrsmittel und eine komfortable Infrastruktur für Fährräder.