Geretsried: Fahrt endet in der Böschung - 40-Jährigen erwarten Anzeigen

Von: Viktoria Gray

Geretsried – Am Samstagmorgen, 11. Juni, ereignete sich auf der B11 ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher stand nicht nur unter Alkoholeinfluss, er hatte zudem keinen Führerschein.

Wie die Polizeiinspektion Geretsried mitteilt, war der 40-jährige Wolfratshauser mit seinem Mercedes auf der B 11 in südöstlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung nach Gelting wollte er nach rechts abbiegen, um zu seiner Arbeitsstelle zu gelangen. „Der Mercedesfahrer schaffte es zwar noch auf die Abbiegespur nach rechts, fuhr dann jedoch im weiteren Verlauf geradeaus über eine Verkehrsinsel hinaus und kam im Anschluss in der gegenüberliegenden Böschung an einem Baum zum Stehen“, berichtet Polizeihauptmeisterin Madeleine Willibald.

Leicht verletzt konnte der Fahrer sein Auto noch eigenständig verlassen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten bei dem Mann jedoch deutlichen Alkoholgeruch. „Daraufhin wurde mit diesem ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher zu einem Wert von weit über 1,1 Promille führte“, so Willibald weiter.

Hinzu kam die Tatsache, dass der Wolfratshauser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. „Den Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen.“