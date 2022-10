Heuer zum ersten Mal: Straßenkunstfestival mit Shuttle zum Kirchweihmarkt in Wolfratshausen

Geretsried: Stadt feiert Straßenkunstfestival mit Shuttle zum Kirchweihmarkt

Von: Franca Winkler

Teilen

Künstler Solomon Solgit wird bei dem Straßenkunstfest in Geretsried ebenfalls sein Können beweisen. © Veranstalter

Geretsried – Am Samstag, 8. Oktober, und Sonntag, 9. Oktober, werden ab 10 Uhr an verschiedenen Plätzen im Stadtgebiet rhythmische Percussion-Klänge zu hören sein – die das erste Straßenkunstfestival in Geretsried verkünden.

Der Karl-Lederer-Platz, die Neue Mitte wird zur Bühne, verkündet die Stadt Geretsried. „Erstklassige Shows“ unter anderem von renommierten Künstlern wie Solomon Solgit und „foolpool“ mit internationaler Bühnenerfahrung sollen die Zuschauer in ihren Bann ziehen. Stündlich starte mindestens eine Veranstaltung – von Jonglage und Comedy über Akrobatik bis zur Feuershow.

Um die Künstler zu unterstützen, hat sich Geretsried etwas Besonderes ausgedacht: Da Straßenkunst von der Interaktion mit dem Publikum lebt, gehöre es auch dazu, mehr als nur den wohlverdienten Applaus zu geben. „Da das Festival kostenlos ist, entscheidet jeder, wie er das Können der Artistinnen und Artisten honoriert“, berichtet Stadtsprecherin Marianne Hagl.

„Kunst, Kultur und Geretsried, das passt perfekt zusammen“

Es sei üblich, dass ein sogenanntes Hutgeld gegeben werde. Wer nur „große Scheine“ dabei habe, kann diese in einer Wechselstube in Münzen wechseln. „Draußen erleben, wozu man sonst ins Theater oder in den Zirkus gehen muss. Und das für jeden zugänglich – unabhängig von der Größe des Geldbeutels oder des Alters“, freut sich Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller.



„Kunst, Kultur und Geretsried, das passt perfekt zusammen“, unterstreicht auch Assunta Tammelleo, Vorsitzende des Kulturvereins Isar-Loisach. „Ich freu mich, dass nach zwei Jahren Pandemie, die dem Kulturleben aber vor allem den Künstlerinnen und Künstlern zugesetzt haben, wieder ein Event dieser Größenordnung möglich ist.“

Neben den Shows und kulinarischen Köstlichkeiten gibt es auch einen Workshop-Bereich auf dem Festgelände. Dort kann jeder Festivalgast Maler, Tänzer, Jongleur, Zauberer oder Akrobat werden – „hier verwandeln sich Besucher zu Künstlern“, verspricht Hagl: „Ein Höhepunkt wird sicher der gemeinsame Musik-Workshop am Samstagnachmittag sein.“



Heuer zum ersten Mal: Straßenkunstfestival mit Shuttle zum Kirchweihmarkt in Wolfratshausen

Zusätzlich zeigen Künstler und Kunsthandwerker in über 25 Hütten ihre Liebe zum Detail und erklären gerne Näheres zu ihren Angeboten. „Der Besucher findet hier im reichhaltigen Angebot bestimmt schon die ersten Weihnachtsgeschenke oder beschenkt sich selbst“, vermutet Hagl.



Der Künstlermarkt ist am Samstag, 8. Oktober, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 9. Oktober, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Und wer außerhalb des Alltagsstress nach Lust und Laune einkaufen möchte, kann dies am Sonntag von 13 bis 18 Uhr gleich in zwei Städten. In Kooperation mit Wolfratshausen hat die Stadt Geretsried einen Oldtimer-Shuttlebus organisiert, der die Besucher kostenlos den ganzen Tag zwischen dem Straßenkunstfestival in Geretsried und dem Kirchweihmarkt in Wolfratshausen hin und her chauffiert.



In einige Geschäften werden auch Gewinnspiele angeboten. Zudem parken die Besucher am Sonntag in der Tiefgarage am Karl-Lederer-Platz kostenfrei, teilt Hagl weiter mit. Weitere Informationen rund um das Festival gibt es online auf www.geretsried.de/strassenkunstfestival zu finden.