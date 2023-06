Geretsried: Feuer und Rauch im Industriegebiet und Straßensperrung B11-Einfahrt Nord

Von: Daniel Wegscheider

Großalarm in Geretsried: Batteriebrand in Geltinger Gewerbebetrieb © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Geretsried – Zwei Zwischenfälle in Geretsried: Die Feuerwehr bekämpft einen Brand im Industriegebiet Buchberg. Und für Autofahrer ist die Einfahrt Nord nach Geretsried gesperrt, da es auf der Baustelle eine Asphalt-Setzung gab.

Wie die Polizei mitteilt, gilt es derzeit einen Batteriebrand im Gewerbebetrieb an der Traunreuter Straße zu löschen. Am Mittwochmittag (21. Juni) ging gegen 11.45 Uhr bei der Integrierten Leistelle die Mitteilung über einen Brand auf dem Industriegelände im Ortsteil Buchberg ein.

„Derzeit befinden sich eine Vielzahl von Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren und Rettungsdienste im Einsatz“, so die Polizei weiter. Auch seien zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Geretsried sowie umliegender Dienststellen vor Ort.

Polzei empfiehlt, Fenster und Türen geschlossen zu halten

Nach den ersten Erkenntnissen brennen unter anderem größere Batterien, weshalb es zu einer stärkeren Rauchentwicklung kommt. „Der Rauch zieht aktuell weg von bewohntem Gebiet“, deshalb bestehe dort aktuell keine akute Gefahr für die Bevölkerung.

Die Polizei empfiehlt dennoch im Bereich der Brandörtlichkeit, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Baustellenvorfall: B11 Einfahrt Nord nach Geretsried ist gesperrt

Wie die Stadt Geretsried mitteilt, ist es am Mittwoch (21. Juni) bei Bauarbeiten an der Blumenstraße zu einem weiteren Zwischenfall gekommen: „Nach einer Rohrpressung hat sich an der Ecke Blumen- und Elbestraße ein Hohlraum unter dem Asphalt gebildet.“

Die B11 Einfahrt Nord nach Geretsried ist gesperrt. © Stadt Geretsried

Da ein sicheres Befahren der Straße in diesem Bereich aktuell nicht möglich ist, hat die Polizei die Zufahrt zur Stadt von der B11 kommend (Einfahrt Geretsried Nord, aus beiden Richtungen) temporär komplett gesperrt. Die Ausfahrt auf die B11 ist davon nicht betroffen und bis auf Weiteres möglich.

Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer, den gesperrten Bereich zu umfahren

Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer, den gesperrten Bereich zu umfahren und auf die alternativen Zufahrten Geretsried-Mitte, Geretsried-Jahnstraße sowie den Kreisverkehr in Geretsried-Süd auszuweichen.

Die von der Stadt beauftragte Baufirma arbeitet im betroffenen Bereich bereits an einer Lösung: nach der Entfernung der Asphaltschicht, wird der Hohlraum verfüllt sowie eine neue Asphaltschicht aufgebracht.