Geretsried: Flächenbrand in den Isarauen - Ursache noch unklar

Von: Viktoria Gray

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Geretsried - Am Montag, 21. März, kam es in Geretsried zu einem Flächenbrand. Ein 42-Jähriger meldete das Feuer, bevor Schlimmeres passieren konnte.

Wie die Polizeiinspektion Geretsried in ihrer Pressemitteilung schreibt, wurde das Feuer am Montag gegen 14 Uhr gemeldet. Demnach hatte ein aufmerksamer 42-jähriger Geretsrieder den kleineren Flächenbrand in den Isarauen auf Höhe Gartenberg entdeckt.

Vor Ort kümmerten sich dann laut Polizei Kräfte der Geretsrieder Feuerwehr und eine Polizeistreife um den Brand. „Zwei weitere Personen hatten derweil die Glutnester schon mit Sand bekämpft“, berichtete Polizeihauptkommissar Nikolaus Hohenreiter. Sie seien durch den Rauch auf den Brand aufmerksam geworden.

Abschließend hatte die Feuerwehr, die mit insgesamt 15 Einsatzkräften vor Ort war, mittels einer Drohne nach weiteren Glutnestern gesucht. Die Brandursache konnte aber nicht geklärt werden.

Die Polizei weist nun darauf hin, dass derzeit wieder erhöhte Waldbrandgefahr aufgrund der Trockenheit besteht.