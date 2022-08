Geretsried: Landtagsabgeordneter Florian von Brunn stellt Regierung an Pranger

Forderten die Regierung zum Handeln auf: SPD-Landtagsfraktionsvorsitzender Florian von Brunn (l.) und Kreisvorsitzender Klaus Barthel. © Peter Herrmann

Geretsried – Am Ende seiner Sommertour durch Bayern besuchte SPD-Landtagsfraktionsvorsitzender Florian von Brunn die Wolfratshauser Kreisklinik und die Geretsrieder Baugenossenschaft.

Beim Pressegespräch in der Gaststätte Isarwinkel standen neben der Situation ländlicher Krankenhäuser und dem Wohnungsbau auch die Bauverzögerung der S-Bahn-Verlängerung zur Debatte.

Als „Desaster“ bezeichnete Florian von Brunn die vom bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) angekündigte Verzögerung des Baubeginns für die Verlängerung der S-Bahn-Strecke von Wolfratshausen nach Geretsried. Wie berichtet, hat der SPD-Kreisverband hatte dazu bereits im Juli eine Resolution erlassen.

Handlungsbedarf beim Ausbau des S-Bahn-Verlängerung von Wolfatshausen nach Geretsried

Darin wird der Freistaat in seiner Eigenschaft als Bauherr dazu aufgefordert, die Umsetzung der Terminpläne und Arbeitsschritte mit einem laufenden Controlling für die Öffentlichkeit transparent darzustellen. „So würden Verzögerungen sofort und nicht erst drei Jahre später erkennbar werden“, betonte Barthel. Rückendeckung erhält er vom Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion. „CSU und Freie Wähler kommen ihren Aufgaben als Auftraggeber nicht nach, die Prozesse zu überprüfen“, kritisierte von Brunn.

Der SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende verwies darauf, dass der Handlungsbedarf für den Ausbau der Schiene angesichts des Klimawandels und des weiteren Bevölkerungszuwachses in der Region enorm gestiegen sei. Die anhaltende Kostenexplosion und die damit einhergehende Verzögerung beim Bau der zweiten Stammstrecke ändere nach Ansicht der SPD auch nichts an den Notwendigkeiten der Verlängerung des S-Bahn-Netzes.

Kreisklinik Wolfratshausen und mehr bezahlbaren Wohnraum

Kurz vor seinem Pressegespräch in Geretsried besuchte SPD-Landtagsfraktionsvorsitzender Florian von Brunn die Wolfratshauser Kreisklinik. Dass sich der Kreistag im vergangenen Jahr gegen eine Privatisierung ausgesprochen hat und damit den Standort gestärkt hat (wir berichteten), sei zwar erfreulich. Sorgen bereitet ihm aber der nach wie vor bestehende Mangel an Pflegepersonal und Ausstattung. „Die Investitionspauschale für Krankenhäuser in Bayern ist unzureichend“, bemerkte von Brunn. So wäre auf dem Kreisklinik-Areal noch Platz für Werkswohnungen. „Wenn wir auf dem Land eine gute Gesundheitsversorgung wollen, müssen wir Pflegekräften ein gutes Angebot machen“, forderte von Brunn.



Viel Geld müsse nach Ansicht der beiden SPD-Politiker auch für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Südbayern investiert werden. „Die Grundstückspreise und Lebenshaltungskosten sind von der Hochpreislage im Großraum München geprägt, aber das Einkommen vom Großteil der Bevölkerung ist nicht entsprechend, um diese hohen Preise bedienen zu können“, stellte Barthel fest. Peter Herrmann