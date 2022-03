Geretsried: Geothermie-Kraftwerk am Gut Breitenbach kommt

Die ersten beiden Geothermie-Bohrungen der Firma Enex in den beiden Jahren 2013 und 2017 auf dem Geltinger Gut Breitenbach brachten keinen Erfolg. © Herrmann

Geretsried/Gelting – In der jüngsten Geretsrieder Bauausschusssitzung haben die Mitglieder für die Errichtung eines Geothermie-Kraftwerks in Gelting gestimmt. Die Anlage soll nun am Gut Breitenbach entstehen.



Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl (CSU), der die Sitzung in Vertretung von Bürgermeister Michael Müller leitete, verkündete es als „endlich mal eine gute Nachricht“, nach den eher unerfreulichen Verkündungen wie etwa dem Aufschub des Bürgerhausbaus.



Zur Vorgeschichte äußerte sich Christian Müller, Fachbereichsleiter Bauen. Wie berichtet, wollte Enex Power Germany bereits in den Jahren 2013 und 2017 bei Gelting westlich von Geretsried nach Thermalwasser bohren.

Doch das Projekt hatte sich immer weiter verzögert und brachte vorerst keinen Erfolg. Im dritten Anlauf sei dann der Flächennutzungsplan geändert worden und das Gebiet, auf dem die Anlage entstehen soll, als ein Sondergebiet „Geothermie“ festgelegt worden.

„Eavor Loops“-Verfahren

„Das ist ganz wichtig, so konnten wir dann weitere Bohrungen vornehmen“, erklärte Müller. Bei der Anlage handele es sich um ein eingeschossiges Bauwerk, sagte der Fachbereichsleiter weiter. Außerdem sei es baugleich wie das Geothermie-Kraftwerk in Holzkirchen.

Enex benutzt das neue Verfahren „Eavor Loops“, um die Wärme aus der Tiefe zu gewinnen. Europaweit würde es am Standort in Gelting zum ersten Mal angewendet. Das Verfahren wurde dabei von dem kanadischen Unternehmen Eavor Technologies entwickelt. Seit 2020 arbeitet die Enex mit der Eavor zusammen.

Das besondere an „Eavor Loops“: Es wird nicht mehr zentral, sondern von zwei Bohrplätzen aus gebohrt. Diese Bohrungen werden dann unter der Erde verbunden.

Meinl beglückwünschte die Investoren, dass sie „auch weiterhin den Mut hatten“. Der Bau- und Umweltausschuss erteilte schließlich einhellig seine Zustimmung zur Errichtung der Kraftwerksgesamtanlage.