Geretsried: IAG zieht positive Bilanz über zweiten Basar

Von: Viktoria Gray

Teilen

Erfolgreicher Basar: Viele Geflüchtete konnten mit neuer Kleidung in der Mittelschulaula ausgestattet werden. © IAG

Geretsried – Erfolgreich lief der zweite Spendenbasar, den die Koordinationsstelle Integration Aktiv (IAG) spontan für ukrainische Geflüchtete ins Leben gerufen hatte.



Bei dem Basar wollte man jedoch nicht nur Menschen erreichen, die derzeit in der Turnhalle untergebracht sind. „Auch alle, die privat untergekommen sind und nicht gebündelt vernetzt werden können“, berichtete IAG-Leiterin Hannah Schreyer. Viele Menschen konnten mit fehlender Kleidung ausgestattet werden. Der Basar war bereits der Zweite in 2022. Wie der Erste hatte er in der Aula der Mittelschule stattgefunden.

Dem Basar ging ein großer Spendenaufruf voraus und durch die riesige Hilfsbereitschaft der Bevölkerung seien so viele Spenden zusammengekommen, dass auch für den zweiten Basar noch ausreichend Kleidung, Schuhe, Spielsachen und Rucksäcke vorhanden waren.

Vielfache Unterstützung

„Dank der vielfachen ehrenamtlichen Unterstützung aus dem Helferkreis und auch durch ElektroFriedl (Bereitstellung Sprinter) sowie Stadt und Bauhof (Bereitstellung der Aula) konnten die Tische und Kleiderstangen in Windeseile bestückt und vorsortiert werden“, freute sich Schreyer.



Auch hätten die ukrainischen Geflüchteten die Gelegenheit genutzt, um sich einzubringen. „Sie unterstützten uns mit vollem Einsatz bei Auf- und Abbau sowie beim Dolmetschen und bei der Organisation“, erklärte die IAG-Chefin. Es hätte sich außerdem eine gute Gelegenheit geboten, sich untereinander zu vernetzen, kennenzulernen und zusammenzufinden.