Geretsried: KAB und Kolping spenden 500 Euro für Schule in Uganda

Von: Franca Winkler

Teilen

Pfarrer Bernard Rabwoni (m.) wird von Boris Teuber, dem Vorsitzenden der Kolpingfamilie Geretried (l.) und Winfried Leyer, dem Vorsitzenden KAB-Ortsgruppe Geretsried verabschiedet. © Peter Herrmann

Geretsried – Vier Wochen vertrat Pfarrer Bernard Rabwoni den Stadtpfarrer Andreas Vogelmaier. Zum Abschied bekam er Geld für seine Schule in Uganda.

Während der vierwöchigen Urlaubszeit wurde Pfarrer Andreas Vogelmeier in der Stadtkirche Geretsried durch den Pfarrer Bernard Rabwoni aus Uganda vertreten. In seine Predigten ließ er gern eine kleine Geschichte oder einen Witz einfließen, um so seinen Bezug zum Glauben und den sich daraus ergebenden Taten zu verdeutlichen, berichtet ein Sprecher der KAB.



Zum Ende seiner vierwöchigen Vertretungszeit übergaben die Vertreter der Ortsvereine von KAB und Kolping, kürzlich in der Abendmesse jeweils einen Betrag von 250 Euro zur Unterstützung der von Rabwoni gegründeten Schule in Uganda. Die Schule wurde im Januar 2022 gegründet. 190 Schüler werden dort von zehn Lehrkräften unterrichtet. Pfarrer Rabwoni habe noch große Pläne. Daher hoffen die Vertreter der Ortsverbände, mit der Spende zum Erfolg beitragen zu können.