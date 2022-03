Geretsried: Kulturausschuss befürwortet Zuschuss für denkmalgeschützte Kirche

Von: Peter Herrmann

Wurde 1722 errichtet: die St. Nikolaus-Kapelle an der B11. © ph

Geretsried – Jüngst befürwortete der Kulturausschuss einen Zuschuss für die St.-Nikolaus-Kapelle.

Vor genau 300 Jahren wurde die St.-Nikolaus-Kapelle errichtet. Das gegenüber dem Gasthof Geiger an der B11 gelegene Gotteshaus bedarf einer umfangreichen Sanierung, die etwa 390.000 Euro kosten wird. Der Kulturausschuss befürwortete nun zwar einen Zuschussantrag der katholischen Kirchenstiftung. Das letzte Wort hat aber der Stadtrat.



Der bauliche Zustand der St.-Nikolaus-Kapelle war schon in den Nachkriegsjahren so besorgniserregend, dass sich 1967 eine Interessengemeinschaft (IG) gründete und fortan maßgeblich zur Renovierung beitrug. Dass es weiterhin viel zu tun gibt, zeigte der Bericht des IG-Vorsitzenden Florian Sachers in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses.

Von Anobien befallen

Demnach ist die Kirche von Nagekäfern (Anobien) befallen. „Die vorhandene Dacheindeckung aus gesägten Zedernschindeln ist undicht: Sie hat das Ende der Haltbarkeit erreicht“, erklärte Sachers.

Zudem seien am Turm mechanische Schäden erkennbar. Mit einem belüfteten Unterdach könnte verhindert werden, dass dort Wasser eindringt. „Das bauzeitlich statische System des Dachwerks bleibt aber unverändert“, stellte Sachers klar.

Hinzu kommen eine neue Vergoldung des Turms und der Dachbekrönung sowie die Installation einer gesetzlich vorgeschriebenen Blitzschutzanlage. Nach Abstimmung mit dem Denkmalamt belaufen sich die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen auf etwa 390.000 Euro. 80.000 Euro will die Erzdiözese beisteuern.

„Eigentum verpflichtet“

Wolfgang Werner (SPD) wollte dem Zuschussantrag nicht zustimmen, da er die Stadt nicht in der Pflicht sieht. Es handle sich um ein Gebäude der katholischen Kirche. „Da sollte der Grundsatz ,Eigentum verpflichtet‘ gelten“, forderte Werner.

Zudem verwies er darauf, dass die Kostenberechnung für die Sanierungsmaßnahmen aus dem Jahr 2020 stammt und die Schätzung von 390.000 Euro wahrscheinlich nach oben korrigiert werden muss. Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl (CSU) beantragte, den Zuschuss der Stadt in Höhe von 200.000 Euro auf die Jahre 2023 und 2024 zu verteilen.

Mit Ausnahme von Wolfgang Werner befürworte jedes Mitglied des Kulturausschusses diesem Vorschlag. Ob der Zuschuss tatsächlich gewährt wird, entscheidet nun der Stadtrat in seinen Haushaltsberatungen.

Auf www.stadtkirche-geretsried.de wird die Geschichte der St.-Nikolaus-Kapelle ausführlich erklärt. Peter Herrmann