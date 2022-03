Kulturverein sucht Geldgeber

Geretsried: Kulturverein Isar-Loisach braucht Sponsoren für Erhalt des „Hinterhalts“

Engagieren sich für den Erhalt der Kulturbühne: (v.l.) Thomas Herrmann, Barbara Kerschbaumer, Bernd Satzinger, Eva Zlatinov, Assunta Tammelleo, Daniela Satzinger, Isabel Heß, Nikolaus Sanktjohanser, Thorsten Thane und Günter Klügl vom Kulturverein Isar-Loisach. © Peter Herrmann

Gelting – Im Herbst will der Kulturverein Isar-Loisach (KIL) sein zehnjähriges Bestehen mit der Veranstaltungsreihe „Liebe und andere Katastrophen“ feiern.

Davor gilt es, den Fortbestand der Kulturbühne Hinterhalt zu sichern. Um die vorzeitige Schließung abzuwenden und Spenden zu generieren, haben Betreiberin Assunta Tammelleo und die Mitglieder des Kulturvereins Isar-Loisach (KIL) neue Ideen entwickelt. Welche Rettungsmaßnahmen geplant sind, verrieten sie der Presse bei einem ungewöhnlichen Kaffeekränzchen vor Ort.

Klos im Hinterhalt zwei Jahre nicht zugänglich

In Arbeitsschürze sowie mit Perücke und Klobürste ausgestattet, empfing KIL-Mitglied Daniela Satzinger die Teilnehmer des Pressegesprächs vor den sanierten Toiletten und bat um ein Entgelt für die Vernissage der „längsten Installation des Porzellans“.

Die Klos waren wegen eines Wasserschadens zuvor fast anderthalb Jahre nicht zugänglich. „Schon allein daran wäre der Kulturbetrieb fast gescheitert“, übte sich Tammelleo in Galgenhumor. Sie dankte, der über dem Kellerlokal befindlichen Firma Infoteq für die Bereitstellung ihrer Toiletten sowie technischer Ausstattung.

133 Livestreams aus dem Geltinger Hinterhalt

So gelang es, seit April 2020 insgesamt 133 Live­streams ins Internet zu übertragen. „Mittlerweile gibt es 1.585 Abonnenten unseres Youtube-Kanals“, berichtete Kameramann Thorsten Thane. Dabei erzielten die Konzerte, Lesungen, Diskussionsrunden und Kabarettveranstaltungen über 260.000 Klicks. Viele Internet-Nutzer hinterließen per PayPal Eintrittsgelder.



Doch die Spendenbereitschaft hat infolge der mittlerweile schon über zwei Jahre währenden Pandemie und des Ukraine-Kriegs merklich nachgelassen. „Es ist verständlich und richtig, dass nun primär den Flüchtlingen geholfen wird“, räumte Tammelleo ein. Sie verwies auf ein Benefiz-Klassikkonzert mit der ukrainischen Pianistin Katherine Zyabluk am 3. April im Hinterhalt. Der Erlös kommt der Osteuropahilfe zugute, für die auch schon zuvor bei Live­stream-Veranstaltungen gesammelt wurde.

Kulturverein sucht Geldgeber

Dennoch geht es für den Kulturverein nun auch darum, Geldgeber für eigene Projekte an Land zu ziehen. Denn auch die Ausstellungen im angemieteten Kunstturm am Schwankl-Eck in Wolfratshausen kosten Geld. Bernd Satzinger und Thomas Herrmann, die während der Livestreams fotografiert haben, wollen ihre Bilder demnächst im Rahmen von Straßenausstellungen in Geretsried und Wolfratshausen präsentieren.

„Damit wollen wir zeigen, was bei uns alles passiert“, erklärte Satzinger. Obwohl mittlerweile wieder eine 75-prozentige Auslastung der 100 Plätze im Hinterhalt erlaubt ist, bleiben noch zu viel Besucher fern. „Die Künstler kommen gerne zu uns, doch viele Gäste haben noch Vorbehalte“, stellte KIL-Mitglied Isabel Heß fest. Deshalb installiert der Hinterhalt ab April die Crowdfunding-Plattform „Patreon“.



Die bisher kostenfreien Live­streams können dann erst ab einen monatlichen Mindestbeitrag von drei Euro abgerufen werden. Wer mehr geben will, erhält als Bonus noch zahlreiche Vergünstigungen wie etwa CDs oder Bücher der auftretenden Künstler. „Das ist der letzte Versuch, damit wenigstens ein bisschen Geld bei uns hängenbleibt“, erklärte Thane. Peter Herrmann