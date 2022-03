Geretsried: Neue Einrichtung bietet Platz für 200 Kinder

Von: Viktoria Gray

Grundstück aus der Luft: Der neue Kindergarten soll an der Johann-Sebastian-Bach-Straße ab 2024 gebaut werden. © Degle.Degle Architekten

Geretsried – In der jüngsten Geretsrieder Bauausschusssitzung billigten die Mitglieder das vorgelegte Raumkonzept für den neuen Kindergarten an der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Die Einrichtung soll ab 2024 gebaut werden.

Wie berichtet, soll wegen der seit Jahren angespannten Kinderbetreuungssituation in Geretsried die neue Kindertagesstätte gebaut werden. Nun änderte sich die Lage etwas. So soll der längliche Baukörper nicht wie zunächst angenommen parallel zur Johann-Sebastian-Bach-Straße stehen, sondern im nördlichen Bereich des Grundstücks quer zu Straße gebaut werden. Dort würden die Kinder laut Christoph Otawa vom Bauamt mehr Sonne abbekommen und auch wäre mehr Platz um die Kinder abzuliefern oder wieder einzusammeln. Ein Konflikt mit der Verkehrskreuzung würde dadurch ebenfalls vermieden werden.



Bei der Anzahl der zu betreuenden Kinder schieden sich die Geister. In der neuen Kita sollen demnach um die 200 Kinder in zehn Gruppen unterkommen. Damit konnte sich vor allem Ann-Kathrin Güner (FW) nicht anfreunden: „Also ich würde da nicht arbeiten wollen.“ Die Erzieherin würde kleinere Einheiten befürworten. In der neuen Einrichtung sollen auf gut 1.100 Quadratmetern vier Krippengruppen im Erdgeschoss und sechs Kindergartengruppen im Obergeschoss unterkommen.

Großer Bedarf bestimmte Größe des Kindergartens

Das ist einiges, dafür ist Geretsried aber auch die größte Stadt im Landkreis. Die durch die Veraltung durchgeführte Marktabfrage, brachte keine Bedenken wegen der Größe der Einrichtung hervor. „Da hat keiner gesagt, dass das zu groß ist. Wir haben uns auch gewundert“, berichtete Rathausmitarbeiterin Stephanie Dickel.



Vom Landratsamt gab es aber die Auflage, mit zwei Leitungen zu arbeiten. Deswegen sind auch im Raumplan des Münchner Büros Degle Architekten zwei Räume für Leiterinnen vorgesehen. Des Weiteren soll es neben der Küche einen Speisesaal, die Gruppenräume, Mehrzweck-, Therapie-, Ruhe und einen Kinderwagenraum geben.



Zum Ende waren sich die Räte einig, dass die Kita zwar groß werde, jedoch aufgrund des Bedarfs absolut notwendig sei. Alle anwesenden Räte stimmten für das vorgestellte Raumkonzept.