Geretsried: Neuer Familien-Kompass erhältlich

Von: Viktoria Gray

Der neue Familien-Kompass listet auch die Angebote im erst neu eröffneten Interkommunalen Hallenbad auf. © dwe

Geretsried – Die Stadt stellte jüngst die Neuauflage des Familien-Kompass vor. Familien findet dort Tipps und Anlaufstellen in und um Geretsried.

Jüngst hat die Stadt Geretsried eine überarbeitete und aktualisierte Auflage des Familien-Kompasses veröffentlicht. Für die Jahre 2022 und 2023 soll sie einen Überblick über Unterstützungsmöglichkeiten und Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern in Geretsried sowie der näheren Umgebung geben.

„Ich wünsche mir, dass unser neuer Familien-Kompass ein hilfreicher Begleiter im Familienalltag wird“, erklärte Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank.

Von Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche über die richtige medizinische Versorgung in jedem Alter bis hin zu verschiedenen Beratungsstellen und unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten, listet der Kompass viele Informationen auf. „Allen Kindern, Jugendlichen und Eltern wünsche ich viel Spaß und Freude beim Entdecken der unterschiedlichen und vielfältigen Angebote“, erklärte Frank weiter.

Der Familien-Kompass wurde von der Stadt Geretsried in Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen, Verbänden und Institutionen überarbeitet und erscheint bereits in fünfter Auflage. Auf insgesamt 55 Seiten bietet er einen Überblick über die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten und Angebote in und um Geretsried.

„Eltern werden beim Durchblättern des Heftes erkennen, wie breit das Angebot für Familien in Geretsried wirklich ist“, findet auch Heidi Dodenhöft, Referentin für Familie, Schule und Bildung des Geretsrieder Stadtrates. Noch gäbe es zwar aufgrund der Pandemie Einschränkungen, „doch das wird nicht so bleiben“, betonte Dodenhöft.



Auswahl an Rubriken groß

Neben den Rubriken Beratung, Familienaktivitäten, Betreuung und Schule, Gesundheit, Asyl und Integration sind auch Hilfestellungen in Notfällen oder schwierigen Lebenssituationen enthalten. „Interessant und hilfreich sind zudem die Informationen zu Flohmärkten, Second-Hand-Geschäften oder generell dem Leben mit kleinem Einkommen“, ergänzte die Stadtjugendpflegerin Julia Brandner.

Der Familien-Kompass 2022/2023 erscheint in einer Auflage von 4.000 Stück und ist kostenlos. Erhältlich ist er im Geretsrieder Rathaus und in allen städtischen Einrichtungen. Auch liegt er in zahlreichen Geschäften und Praxen im Stadtgebiet zum Mitnehmen bereit. Außerdem steht er auf www.geretsried.de als Download zur Verfügung. Weitere Informationen zu den Themen des Familien-Kompasses 2022/2023 erhalten Interessierte auch beim Fachbereich Familie, Kultur und Sport bei der Geretsrieder Stadtverwaltung per E-Mail an jugend@geretsried.de oder unter Tel: 08171/62 98 153.