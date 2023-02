Richterin entrüstet, nennt den Vorfall „sozialschädliches Verhalten“ - Angeklagte legen Berufung ein

Amtsgericht München verurteilt Betrügerpaar eines Testzentrums in Geretsried - 150.000 Euro erschlichen

Von: Franca Winkler

Teilen

Betrug im Geretsrieder Test-Zentrum: 1.000 Tests wurden durchgeführt, abgerechnet aber 13.000. © Arne Trautmann/panthermedia (Symbolbild)

Geretsried/München - Den beiden Angeklagten wird Betrug im großen Stil vorgeworfen. Laut Anklage haben sie über 13.000 Corona-Tests bei der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet.

Am Schöffengericht des Amtsgerichts München wurden am Mittwoch, 1. Februar ein 31-jähriger Mann und seine 34-jährige Verlobte wegen Betruges und versuchten Betruges zu Freiheitsstrafen von zwei Jahren und zehn Monaten und zwei Jahren drei Monaten zu Freiheitsstrafen verurteilt. Die Täter hatten in Geretsried eine Corona-Teststation betrieben und Corona-Schnelltests angeboten.

Ein Paar räumt die Vorwürfe vor Gericht ein: Die Angeklagten haben tausendfachen Abrechnungsbetrug in ihrem Corona-Testzentrum in Geretsried begangen. 1.000 Abstriche wurden durchgeführt, 13.000 abgerechnet. Das Pärchen wurde zu Haftstrafen verurteilt, will aber in Berufung gehen.

Den beiden Angeklagten wird Betrug im großen Stil vorgeworfen. In ihrem umfunktionierten Handygeschäft in Geretsried haben sie laut Anklage über 13.000 Corona-Tests bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KVB) abgerechnet. Das seien 12.000 mehr gewesen, als tatsächlich durchgeführt wurden, teilt das Amtsgericht München mit.

Diese „überhöhten Phantasiezahlen“ wurden der KVB im Zeitraum von Ende Januar bis Ende Februar 2022 übermittelt, erläutert das Amtsgericht. Zugestanden haben den Teststation-Betreibern etwa 21.000 Euro, erhalten haben sie rund 171.000 Euro, das heißt: 150.000 Euro wurden erbeutet.

Betrügerpaar lebt im „Saus und Braus“ : von den 150.000 Euro waren nur noch 50.000 Euro übrig

Bei der Verhandlung im Amtsgericht München am vergangenen Mittwoch haben beide ihre Taten gestanden. Medienberichten zufolge sagte der 31-jährige Angeklagte: „Das war Gier.“



Auch seine 34-jährige Verlobte und Mitangeklagte habe die Vorwürfe eingeräumt. Vom Geld sei nicht mehr viel übrig. Als beide aufflogen – bereits wenige Wochen nach der Überweisung – waren nur noch etwa 50.000 Euro vorhanden. Der Polizei sagte der Angeklagte, er habe „in Saus und Braus gelebt“.



Auf die Spur ist die Polizei beiden gekommen, nachdem ein anonymer Tipp eingegangen war. Genau zur richtigen Zeit: So konnte eine zweite Auszahlung der KVB in Höhe von 185.000 Euro verhindert werden. Denn für März 2022 lag der KVB bereits eine weitere Abrechnung vor – für rund 16.500 Tests mehr als tatsächlich durchgeführt wurden, berichtet das Gericht in München. Einer der Verteidiger wird zitiert, wie einfach der Betrug dem angeklagten Pärchen gemacht wurde. Die KVB habe nur die Zahl der abgerechneten Tests eingefordert, ohne weitere Nachweise: „Zahl eingetragen, sich mit der Zahl zufriedengegeben – fertig.“

Richterin entrüstet, nennt den Vorfall „sozialschädliches Verhalten“ - Angeklagte legen Berufung ein

Das Urteil fiel dann am Nachmittag des ersten Februars. Gegen den 31-Jährigen wurden zwei Jahre und zehn Monate Haftstrafe verhängt, gegen seine Verbündete eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. „Das Gericht ordnete gegen die Täter jeweils Wertersatzeinziehung in Höhe von 154.418,70 Euro an“, teilt das Amtsgericht mit.



Die Richterin habe von einem „sozialschädlichen Verhalten“ und einer hohen kriminellen Energie gesprochen. Das Paar habe die Pandemielage ausgenutzt. Gefordert hatte die Staatsanwaltschaft dreieinhalb Jahre beziehungsweise zwei Jahre und neun Monate Haft, die Verteidiger Bewährungsstrafen. Laut Gericht ist das Urteil nicht rechtskräftig. „Die Angeklagten legten unmittelbar nach Verkündung des Urteils Berufung ein.“