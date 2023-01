Polizei schnappt in Geretsried Mann mit gestohlenem E-Scooter

Von: Michaela Schubert

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Geretsried - Alkoholisiertes Fahren, unter Drogeneinfluss am Steuer, Unfallflucht und Schwarzfahren: Die Geretsrieder Polizei hatte in den vergangenen Tagen viel zu tun.

Am Montagabend (30. Januar) fiel, gegen 19.45 Uhr, einer Streife der Polizeiinspektion Geretsried in Königsdorf ein Kleintransporter auf der Staatsstraße 2064 auf, der mehrmals die Mittellinie überquerte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten beim Fahrer, einem 58-jährigen Monteur, eine deutliche Fahne fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,86 Promille. Erschwerend kommt hinzu, dass der Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. „Aus diesem Grund wird auch gegen den Arbeitgeber ein Verfahren wegen des Gestattens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet“, berichtet die Polizeiinspektion Geretsried.

Bei Kontrollen von Fahrzeugen und Fahrern des Zustellgewerbes am Dienstagmorgen (31. Januar) fiel Beamten der Polizeiinspektion Geretsried wieder ein Transporter auf. Im Rahmen der Kontrolle in Gelting stellten die Polizisten „Verhaltensmuster fest, welche auf einen vorausgegangenen Konsum von Drogen, Rückschlüsse zuließen“, wie es im Polizeibericht heißt. Ein vor Ort durchgeführter, freiwilliger Test stellte sich als positiv heraus. Demnach hatte der Fahrer, ein 22-jähriger Mann aus München, vor Fahrtantritt, Drogen konsumiert. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme im Krankenhaus Wolfratshausen durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun ein Fahrverbot, sowie ein ordentliches Bußgeld.

Am Montagabend (30. Januar) war gegen 17.30 Uhr ein Schwarzfahrer mit einem E-Scooter unterwegs. Den 24-jährigen Münchner zog eine Streife der Polizeiinspektion Geretsried an der Jeschkenstraße aus dem Verkehr. An dem E-Roller war kein notwendiges Versicherungskennzeichen angebracht. Der Mann hatte das Gefährt weder ordnungsgemäß zugelassen, noch versichert. Nach einer genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Roller gestohlen war. Der Roller wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wegen Diebstahls und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Ein 53-jähriger Mann aus Geretsried beklagt einen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro an seinem Auto. Den Audi hatte er am Montag (30. Januar) zwischen 10.55 Uhr und 11.45 Uhr, am Wolfratshauser Untermarkt abgestellt. Als der Fahrer zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass das Auto am hinteren rechten Radlauf beschädigt war. Vom Verursacher war jedoch keine Spur. Sollte es Zeugen der Verkehrsunfallflucht gegeben, bittet die Polizei Wolfratshausen unter der Telefonnummer 08171/4 21 10 um Hinweise.

Eine weitere Unfallflucht hatte sich bereits am Donnerstag (26. Januar) an der Adalbert-Stifter-Straße, auf Höhe des Tannenwegs in Geretsried ereignet. Hier wurde ein Mercedes-Benz angefahren, Zeugen notierten aber das Kennzeichen des Unfallfahrers, der beim Ausparken das andere Fahrzeug touchierte. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 500 Euro an.